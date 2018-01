STRISCIA LA NOTIZIA/ Il tg satirico “chiude” in ritardo prima dell’Isola dei Famosi

Striscia la notizia va in onda questa sera, martedì 30 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Il tg è stato criticato per la durata della puntata del lunedì sera che anticipa L’Isola dei Famosi.

30 gennaio 2018 Redazione

Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Questa sera, martedì 30 gennaio 2018, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Ieri sera l’appuntamento con Michelle Hunziker e Gerry Scotti è stato seguito da una media di 6.306.000 spettatori con uno share del 22.5%. Il programma ha battuto, dopo numerose sconfitte, I Soliti Ignoti – Il Ritorno (in onda su Rai 1) che ha ottenuto 5.778.000 spettatori con il 20.5% di share. Striscia ha sicuramente giovato della messa in onda della seconda puntata dell’Isola dei famosi, al termine del tg satirico. Anche se i fan del reality show hanno criticato l’eccessiva durata della puntata e hanno espresso il loro disappunto sui social: “Se non sfora di 20 minuti non è contenta #striscialanotizia”, “Stasera l'#Isola chiude alla 1:05. Se #Striscialanotizia chiudesse a regola e desse la linea alla rete per le 21:15, la puntata sarebbe finita alle 24:40…” e “Certo cominciando alle 22 non può finire alle 23 #Isola grazie #Striscialanotizia”, sono alcuni tweet degli utenti. Settimana prossima Striscia si farà perdonare?

I SERVIZI PIÙ SEGUITI

Tra i servizi più seguito della puntata di lunedì di Striscia la notizia c’è la consegna del Tapiro d’oro a Loredana Lecciso. Staffelli ha raggiunto la Lecciso negli studi Mediaset di Cologno Monzese e le ha consegnato il tapiro per il tira e molla delle ultime settimane con Al Bano. Ieri sera Rajae Bezzaz è tornata sulle tracce dell’imam di Bari Sharif Lorenzini, che nei giorni scorsi ha ricevuto un'ordinanza di interdizione per presunte condotte fraudolente. Infine sono state mostrate in esclusiva le immagini dell’incursione di Moreno Morello da Mehaleon, un ex stilista ora sedicente santone. Sabato scorso, l’inviato di Striscia si è recato a Bellaria Igea Marina, dove è riuscito ad avere immagini esclusive di quello che accadeva all’interno della Casa della Luce. Domenica mattina, i carabinieri hanno fatto irruzione nella struttura mentre stava per iniziare un rito di “purificazione”. Mehaleon è ora indagato per truffa ed esercizio abusivo della professione medica.

