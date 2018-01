Sanremo 2018/ Claudio Baglioni si affida a Fiorello per il debutto

Sanremo 2018, colpaccio di Claudio Baglioni: Fiorello sarà presente al Teatro Ariston in qualità di ospite durante la prima serata. A Edoardo Leo il Dopofestival.

30 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018

Colpaccio di Claudio Baglioni per Sanremo 2018. Dopo aver rifiutato l’invito dei predecessori del direttore artistico del Festival di Sanremo 2018, Rosario Fiorello ha accettato l’invito del cantautore e salirà sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata del 6 febbraio. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fiorello che, nel corso della prima puntata del Rosario della Sera su Radio Deejay ha chiamato Baglioni spiegandogli di aver accettato il suo invito. “Claudio, circa dieci giorni fa mi hai mandato un messaggio bellissimo per invitarmi al Festival e ti ho risposto che sono un tipo ansioso, che non ce la faccio e quelle menate lì che faccio sempre io... In questi giorni però ti ho visto in tv che facevi l’imbianchino negli spot, ci ho pensato e mi sono detto perché no?”, ha detto Fiorello spiazzando Baglioni che non credeva alle sue orecchie – “Ma veramente? Che notizia bella è questa. Prendete le vivande migliori per il figliol prodigo, ci siano 20 anni di feste di continuo!”. La presenza di Fiorello ha già scatenato l’entusiasmo del pubblico che, da anni, speravano di vederlo a Sanremo. Stavolta, almeno in qualità di ospite, ci sarà.

TUTTI GLI OSPITI

La fila degli ospiti di Sanremo 2018, dunque, è ormai fatta. Sul palco del Teatro Ariston saliranno, oltre a Fiorello, le eccellenze della musica italiana come Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Laura Pausini, Gianna Nannini e i Negramaro. Gli ospiti internazionali, invece, saranno James Taylor, Shaggy e Sting. Nessun attore di Hollywood come aveva annunciato alla vigilia Baglioni che ha deciso di mettere al centro del suo Festival la musica. “Non sarà il Festival degli attori hollywoodiani o dell’astronauta del momento”, aveva dichiarato e finora i nomi annunciati confermano le sue intenzioni. Ha deciso di puntare, invece, sugli attori italiani. Dopo aver scelto Piefrancesco Favino come suo compagno d’avventura, dopo aver affidato a Sergio Assisi il preSanremo, per il DopoFestival ha scelto Edoardo Leo che sarà affiancato da Sabrina Impacciatore, Rolando Ravello e dal regista Paolo Genovese.

FIORELLO: ULTIMA PRESENZA NEL 2001

Fiorello, quindi, sarà tra gli ospiti dell'edizione 2018 del Festival di Sanremo. Lo showman siciliano ha accolto l'invito di Claudio Baglioni, ufficializzando la propria presenza durante Il Rosario della sera, il suo nuovo programma in onda su Radio Deejay, chiamando in diretta proprio il cantautore romano. Durante il 2017, prima che il nome di Claudio Baglioni fosse ufficializzato dalla Rai, anche Fiorello ha fatto parte della lista dei papabili conduttori del Festival di Sanremo 2018. La suggestione ebbe inizio da alcune dichiarazioni rilasciate da Beppe Fiorello che si dichiarò non affatto dispiaciuto all'idea di condurre il Festival insieme al fratello. Fiorello, però, replicò subito con il seguente tweet: "Ringrazio il dottore ma non accetto l'offerta! Vado avanti!". Fiorello, come già anticipato, non sarà presente come conduttore ma come ospite: la sua ultima presenza sul Teatro Ariston di Sanremo risale al 2001, durante l'edizione condotta da Raffaella Carrà. (Aggiornamento di Fabio Morasca)

© Riproduzione Riservata.