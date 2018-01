Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni 30 gennaio: Giovanna Civitillo, Raul Cremona e Tosca D’Aquino

Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti 30 gennaio: Giovanna Civitillo, Raul Cremona, Tosca D'Aquino, Vladimir Luxuria, Fabrizio Biggio, Patrizio Oliva tra gli ospiti.

30 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Amadeus

Nuovo appuntamento con il divertimento di Stasera tutto è possibile. Lo show di Raidue, condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e giunto alla terza edizione, torna in onda oggi, martedì 30 gennaio, alle 21.20 su Raidue. Lo show più divertente, spettacolare e sorprendente della televisione italiana è pronto a mettere alla prova tanti, altri personaggi del mondo dello spettacolo che, non solo si divertiranno a giocare in studio e ritrovando lo spirito fanciullesco che con l’età adulta si perde, ma regaleranno al pubblico di Raidue una serata in cui si riderà dal primo all’ultimo minuto. In Stasera tutto è possibile, infatti, le parole d’ordine sono sorpresa, risata e divertimento. Tutto è basato sull’improvvisazione e non c’è copione che tenga perché l’irruenza e la capacità di scherzare dei vip che accettano di trascorrere una serata insolita fanno sì che a Stasera tutto è possibile, anche le imprese impossibili diventino reali. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Quali ospiti giocheranno sotto la guida di Amadeus?

ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 GENNAIO

Come ogni settimana, anche nella quarta puntata di Stasera tutto è possibile, Amadeus sarà affiancato da tanti vip. La compagnia di ospiti protagonista di questa serata sarà formata da: Fabrizio Biggio, Maurizio Casagrande, Giovanna Civitillo, Raul Cremona, Tosca D’Aquino, Vladimir Luxuria, Patrizio Oliva e Francesco Paolantoni. La serata sarà chiusa dalla Stanza inclinata in cui i vip dovranno dare vita ad uno sketch stando attenti a non perdere l’equilibrio. Prima ancora, però, ci saranno altri giochi come “Zap Zapping” in cui Amadeus e Giovanna Civitillo saranno seduti davanti ad un televisore e, ogni volta che cambieranno canale, Francesco Paolantoni, Raul Cremona, Maurizio Casagrande e Patrizio Oliva dovranno rappresentare il programma richiesto. In “Tarock Band”, invece, Vladimir Luxuria, Tosca D’Aquino, Fabrizio Biggio e Maurizio Casagrande saranno chiamati a formare una band, composta da cantante, bassista, chitarrista e batterista e ad ogni richiesta di canzone dovranno girare scambiandosi posto e strumento.

