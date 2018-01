TRATTORIA DA ME / Gestita da Elisa, in lizza per il titolo di Miglior Osteria di Bologna (4 Ristoranti)

La storica osteria bolognese, Trattoria da me, fondata nel 1937 ed attualmente gestita da Elisa nipote del capo stipite Danio, in lizza per il titolo di Miglior Osteria di Bologna.

30 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Tra i locali protagonisti della prossima puntata di 4 Ristoranti, programma condotto da Alessandro Borghese su Sky, c’è la storica Trattoria da me. Uno storica locanda bolognese che sarà in lizza per conquistare il prestigioso titolo di Miglior trattoria di Bologna con tanto di premio da 5 mila euro. Trattoria da me è attualmente ubicata in via San Felice ed è stata fondata nell’anno 1937 da Danio (il nome originale del locale è Da Danio). Danio è una vera istituzione a Bologna nel campo della cucina, un personaggio dotato di straordinaria passione ed amore che sono stati ereditati dalla nipote Elia che ha voluto riprendere questa antica tradizione. Tra i grandi meriti universalmente riconosciuti a Danio c’è anche quello di essere stato il primo a ideare e mettere in pratica il concetto di menù a prezzo fisso rivolto a turisti, forestieri e militari.

TRATTORIA DA ME, TRADIZIONE E CURA DEI DETTAGLI

Trattoria da me riprende e rilancia la storica locanda Da Danio con la voglia di fare della giovane nipote Elisa. Una proprietaria che ha deciso di riproporre le tradizioni culinarie della propria famiglia ma al tempo stesso inserendo le innovazioni della moderna cucina italiana. Nel suo locale si possono infatti assaporare i principali piatti della cucina bolognese come tagliatelle al ragù, tortellini in brodo, lasagne, risotto ai carciofi e castelmagno, spaghettoni su crema di porri, cavolo nero e guanciale croccante. Tutti piatti che però sono stati giustamente rivisitati in chiave moderna. Anche la struttura presenta dei richiami a quello che è stato il suo grande passato con tratti di modernità ed una spasmodica cura dei dettagli. Insomma, la Trattoria da me di Elisa per la bontà della propria cucina e per la ricercatezza dello stile della struttura, rappresenta una seria candidata nella dura lotta per assicurarsi il titolo di migliore Trattoria di Bologna.

