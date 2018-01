UNA VITA / Celia ha un piano: punirà Felipe per il suo tradimento? (Anticipazioni 30 gennaio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 30 gennaio: Celia non ha intenzione di accettare il tradimento di Felipe con Huertas e si prepara a portare a termine la sua vendetta.

30 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

I problemi sono all'ordine del giorno nelle attuali trame di Una Vita, la telenovela in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Si ripartirà oggi dalla cena organizzata da Cayetana alla quale verranno invitate tutte le sue vicine di casa. Ma, dopo un inizio abbastanza promettente, risulterà chiaro a tutti che la dark lady ha perso l'uso della ragione: la donna, infatti, continuerà ad avere grandi vuoti di memoria, facendo discorsi senza senso che lasceranno stupefatte le sue vicine di casa. Le voci della pazzia di Cayetana si diffonderanno velocemente tra i corridoi del palazzo di Acacias 38 e, come sempre, non mancheranno le malelingue a partire da Susana. Ma gli altri inquilini avranno anche altro a cui pensare, a partire dalla difficile situazione nella quale si trova Pablo: dopo la dichiarazione di Beltran, infatti, la sorte del marito di Leonor sembrerà senza via d'uscita.

Una Vita: il piano di Celia

Questo pomeriggio a Una Vita, Mauro si preparerà a lasciare il commissariato per trasferirsi nella località assegnata. Prima dell'addio vorrà però accertarsi che a Pablo non accada nulla di male, motivo per cui si renderà disponibile ad aiutarlo a fuggire di prigione prima della inevitabile condanna a morte. Celia sembrerà rassegnata ad accettare la relazione clandestina di Felipe con Huertas. Ma cosa ci sarà davvero dietro al suo strano comportamento? A parlare del suo progetto sarà lei stessa a Trini, alla quale chiederà di non giungere a conclusioni affrettate: lei non ha intenzione di perdonare il marito, né tanto meno di farsi umiliare pubblicamente. La sua intenzione sarà di attendere i tempi migliori per portare a termine la sua vendetta: sarà a Felipe a subire le conseguenze delle sue azioni? Trini, preoccupata per l'amica, chiederà a Ramon di licenziare la loro domestica ma l'uomo metterà con la moglie le cose in chiaro, dicendole che non si tratta di problemi che li riguardano.

