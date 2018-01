Ugo Abbamonte/ Chi è il fidanzato di Chiara Nasti, lei via dall'Isola dei Famosi 2018 per gelosia?

La seconda diretta dell'Isola dei Famosi 2018 ha alzato il velo su Ugo Abbamonte e il suo rapporto con Chiara Nasti tra gelosie e presenza ingombrante, è per lui che ha detto addio allo show

30 gennaio 2018 Hedda Hopper

Chiara Nasti

Chiara Nasti non ce l'ha fatta. Un po' per le brutte condizioni meteo e gli stenti della difficile prima settimana all'Isola dei Famosi, un po' per via dei sentimenti contrastanti che provava, eccoci pronti a dire addio alla prima naufraga del reality show di Canale 5. Chiara Nasti ha lasciato l'Honduras e niente le ha fatto cambiare idea tanto che la fashion blogger si è addirittura defilita prima della messa in onda della seconda puntata. Fin qui niente di male se non fosse che proprio questo "famoso" fidanzato ieri è addirittura stato tema della serata durante le varie accuse che Eva Henger ha mosso a Francesco Monte. Ugo Abbamonte, questo il nome del ragazzo, sembra sia molto innamorato della sua Chiara ma anche molto geloso da quello che abbiamo potuto capire ieri sera. Sembra infatti che proprio il giorno del servizio fotografico, Ugo sia andato in giro chiedendo alle concorrenti donne e a Francesco Monte di tenere d'occhio la sua Chiara e, magari, tenerla lontana da quello che lui temeva di più: Marco Ferri. Questa è la rivelazione fatta da Francesco Monte e confermata in diretta anche dalla Rinaldi, ma chi è questo giovane che ha perso la testa, e l'ha fatta perdere a sua volta, per Chiara Nasti?

ECCO TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU UGO ABBAMONTE

Ugo Abbamonte è ufficialmente e anche "socialmente" il fidanzato ufficiale di Chiara Nasti e questo significa che è proprio lui il motivo per il quale la fashion blogger ha lasciato l'Isola dei Famosi 2018. La mancanza del suo fidanzato non la faceva stare tranquilla ma chi è questo 21enne che le ha rubato il cuore? Lui è un 21enne campano figlio di alcuni imprenditori del posto ma, sicuramente, il motivo per il quale Chiara è tornata a sorridere. I due appaiono sempre insieme agli eventi e sui social e per questo è ormai un volto noto per i fan della Nasti. Classe 1996, il bel napoletano è sicuramente passionale e molto geloso della sua fidanzata tanto che lui stesso, alla vigilia di questa nuova avventura, ha ammesso di non averla presa poi così bene. Su Instagram, dove conta oltre 55mila followers, ha scritto: "Nell’ultimo anno non siamo mai stati lontani per più di un giorno e non perchè lo abbiamo scelto ma perché ci risultava naturale. Da domani inizia il periodo più importante della nostra storia perché sono certo che dopo questa esperienza saremo invincibili.. quando mi parlasti di tutto questo la presi male, malissimo ero terrorizzato solo all’idea di separarci . Oggi ti chiedo scusa perché ho capito l’importanza e il valore della tua scelta sia per te che per noi . Detto questo sappi che ti sosterrò ora e sempre con tutto me stesso, so che ti mostrerai per quella persona vera e di cuore che sei perché neanche impegnandoti riusciresti anche per un secondo a essere un altra". Sarà lui il primo ad accogliere la sua principessa?

