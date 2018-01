Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma svela, “Ecco perché rimango in trasmissione…” (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over: ecco il nuovo libro con protagonista Gemma Galgani, la dama torinese poi, rivela per quale motivo rimane in trasmissione.

30 gennaio 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Gemma e Giorgio continuano a "corteggiarsi"? Sicuramente la Galgani è pazza del suo ex e sta cercando di riconquistarlo in ogni modo a lei possibile. La dama più amata del trono over di Uomini e Donne, sta cercando di riconquistare colui che più gli ha regalato delle forti emozioni nel corso di questi anni in televisione nella speranza di poter conoscere finalmente l'anima gemella. Nel frattempo proprio la dama sarà tra la protagonista del nuovo libro di Simone Di Matteo, scrittore e grande amico di Tina Cipollari, con la quale ha partecipato anche a Pechino Express. Dopo aver scritto il primo manuale dal titolo "No Maria io esco", raccontando in maniera comica la biografia della burrosa opinionista del programma, il ragazzo torna e descrive anche il suo nuovo progetto editoriale: "In modo irriverente racconto e mi racconto sulla carta, senza filtri e misure, senza una dichiarata intenzioni di rivelare scandali taciuti, ignorati o tralasciati. La Sacra Tv, i suoi personaggi, il mondo dei social, ma anche le mode e le manie del nostro XXI secolo, diventano lo spunto ideale per dire la mia. Spero non si sia offeso nessuno. Per esempio, Claudio Lippi lo ha molto apprezzato!".

Gemma protagonista di un libro, ecco quale

Gli otto capitoli del nuovo lavoro di Simone Di Matteo non risparmiano nessuno, nemmeno Gemma Galgani. Ed infatti a lei è dedicata una bella parentesi che s'intitola: "Casi umani della televisione italiana". Ecco un piccolo stralcio: "Gemma Galgani, kamikaze piemontese, decisamente affetta dalla sindrome aviopenica, in stallo, da illo tepore, vanta, tra le innumerevoli qualità che non possiede, un primato da guinness world record. Nei sette lunghi anni di messe in onda, è riuscita a collezionare un insuccesso dopo l’altro in quello che gli esperti chiamano campo sentimentale!’ si legge nelle pagine condivide da Matteo sui social. Ed ancora: ‘La sua vita, i suoi amori e i suoi umori fanno invidia agli sceneggiatori della soap opera Beautiful e ricordano la Cenerentola Innamorata, anche se a me piace più vicina al modus vivendi della Dama Dai Candidi Manti!". Cosa dirà la Galgani? Proprio la dama, intervistata tra le pagine del settimanile Nuovo, ha confessato il motivo per il quale rimane ancora in trasmissione: “Fuori dalla trasmissione ho poche possibilità di conoscere gente nuova. Sono portata a pensare che per me sia più facile trovare l’amore a Uomini e Donne perché ho una vita sociale molto limitata”.

