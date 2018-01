Uomini e Donne/ Anticipazioni: Mariano show, Lorenzo contro Nicolò, la pesante accusa (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico anticipazioni e news: Mariano Catanzaro riporta la parte giovane del programma agli antichi splendori, ecco le nuove discussioni.

30 gennaio 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Questa settimana sarà tempo per il Mariano Catanzaro Show. Il campano conosciuto per essere stato prima il corteggiatore di Valentina Dallari e poi quello di Desirèe Popper, è tornato nella corte del trono classico di Uomini e Donne. "Ma sei convinto di far il tronista tu?", chiede ironicamente Maria De Filippi. Per lui una lunga schiera di corteggiatrici mentre descrive con minuzia di particolari la donna che vorrebbe avere al suo fianco. Per esempio, ama vedere le donne che al bar, prendendo il caffè fanno uno strano movimento con le labbra. Durante il primo approccio Mariano ha già avuto uno scontro con il suo "rivale" Nicolò Brigante. "Questo è il mio modo...", afferma il napoletano invitando il tronista ad allontanarsi dietro le quinte qualora non gradisca i suoi atteggiamenti. Mariano sicuramente darà una "rinfrescata" al trono un poco stantio, in attesa che il buon Paolo Crivellin si decida a scegliere e lasciare la sua poltroncina rossa finalmente vacante. Durante l’appuntamento con il trono giovane andato in onda ieri, c’è stato anche spazio per il percorso televisivo di Nilufar.

Lorenzo contro Nicolò: la pesante accusa

La Addati durante le esterne è uscita fuori con Nicolò e Francesco. Il primo è conosciuto per avere partecipato a "Riccanza" e come ben sapete, quel tipo di programma mette in evidenza proprio la ricchezza, senza mezzi termini. Questo aspetto, è stato poi affrontato anche in trasmissione dai corteggiatori della giovane: "Sei stato in un programma dove ostentavi la tua ricchezza in una maniera abbastanza schifosa...", si afferma in studio. Emanuele Trimarchi avrà modo di uscire ancora in esterna con Sara: "No, non ti capisco..." afferma il corteggiatore decisamente confuso ed anche combattuto. "Quando io non mi fido di una persona... per me è gravissimo!", conclude la Affi Fella. La ex protagonista di Temptation Island poi, nonostante l'eliminazione ha portato fuori Lorenzo, che le procura forti turbamenti ma presto, durante le prossime puntate, farà finalmente la sua scelta definitiva. "Tu sei abituata sempre ad avere il controllo della situazione... e quando non riesci a gestire la persona inizi a fare la bambina capricciosa che sbatte i piedi perchè non si sente dire quello che vuole...". Successivamente, proprio Riccardi ha avuto anche un forte scontro con Nicolò, accusandolo di essere omosessuale e di non volerlo confessare: "Ti ho visto un sacco di volte a Milano, camminavi con la borsetta così..." (facendo l'imitazione di un ragazzo effemminato).

© Riproduzione Riservata.