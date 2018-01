Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico, video: una villa per tre e baci di troppo! (30 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 30 gennaio 2018 in onda il Trono Classico. Caos in studio: Nicolò bacia Virginia due volte, Marta lascia lo studio furiosa!

30 gennaio 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante

Torna anche oggi l'appuntamento con Uomini e Donne. Si riparte da una nuova puntata del Trono Classico che ieri ha visto in studio nuovi scontri tra Lorenzo Riccardi, Sara Affi Fella ed Emanuele Trimarchi. Oggi gli scontri continuano ancora con Lorenzo e Luigi, ma Nilufar sbotta, invitando i corteggiatori a smetterla di avere questo atteggiamento per concentrarsi sulle troniste cosa che non stanno facendo. Per Mariano è palese che Lorenzo sia interessato solamente a Sara e, di risposta, Nilufar decide di non portarlo più in esterna. Si passa poi alle nuove esterne di Nicolò Brigante. Marta ha chiesto di vederlo subito dopo la puntata, cosa che spiazza il tronista così come spiazzano le sue dichiarazioni a cuore aperto che colpiscono Nicolò. Tra i due c'è così un momento di tenerezza che si conclude con un bacio. Clicca qui per vedere il video antipazioni della puntata.

NICOLO' E VIRGINIA VICINISSIMI: MARTA LASCIA LO STUDIO

Nicolò è però uscito in esterna anche con Virginia, che ha raggiunto il tronista a sorpresa per capire come deve andare avanti il loro percorso. I due discutono animatamente e Nicolò arriva a dichiarare che nell’ultima puntata voleva addirittura eliminarla. Poi però l'atmosfera si stempera, e tra una carezza e l'altra anche loro due si baciano, scatenando la reazione di Marta che esce dallo studio di corsa. Il tronista la raggiunge fuori ma la De Filippi le chiede di rientrare per scoprire che Nicolò ha chiesto di fare un'altra esterna con Virginia ed è durante questa che è arrivato un altro bacio e molto passionale. Marta allora chiede di andare via perchè si sente molto umiliata. Esce dallo studio e Nicolò la segue mentre Maria annuncia che per quanto riguarda Paolo, il tronista ha deciso di voler trascorrere due giorni in contemporanea con le due corteggiatrici prima di fare la sua scelta.

