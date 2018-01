VERDETTO FINALE/ Su Rete 4 il film con James Woods (oggi, 30 gennaio 2018)

Verdetto finale, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 30 gennaio 2018. Nel cast: James Woods e Robert Downey Jr., alla regia Joseph Ruben. La trama del film nel dettaglio.

30 gennaio 2018 Cinzia Costa

ALLA REGIA JOSEPH RUBEN

Verdetto finale, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 30 gennaio 2018 alle ore 23.55. Una pellicola ascrivibile al genere drammatica che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel lontano 1989. La pellicola è stata diretta dal bravo Joseph Ruben, un regista molto noto nell’ambiente della cinematografia statunitense e gode delle musiche di Brad Fiedel. La produzione del film ha visto l’interessamento della Columbia Pictures Corporation compagnia che si è occupata della produzione del film. Ottimo il cast di attori composto da professionisti del calibro di James Woods e Robert Downey Jr. per una pellicola che è stata già programmata anche a causa della vetustà di produzione, diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo in termine di audience. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

VERDETTO FINALE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama verte sulla vita professionale di Eddie Dodd un avocato un tempo in prima linea per la difesa dei diritti civili degli immigrati stranieri all’interno dei confini americani. Eddie nella sua carriera professionale ha combattuto tante battaglie ma da qualche anno si è dedicato alla difesa di criminali e spacciatori, un’attività che finanche senza le soddisfazioni morali che la difesa degli immigrati garantiva gli porta in dote una buona remunerazione economica. Nella vita dell’anziano avvocato irrompe un giovane collega, Roger Baron. Roger si è appena laureato, e come tanti anni prima aveva fatto Eddie si dedica alla difesa della popolazione più povera, una popolazione a volte tartassata dalla complicata legislazione a stelle e strisce. Grazie al suo giovane collega Eddie conosce il caso di Shu Kai Kim un coreano detenuto all’interno di un carcere di massima sicurezza, indagato per la morte di un detenuto avenuta dopo una rissa. Shu Kai Kim stava scontando la pena per un omicidio dal quale si era sempre dichiarato innocente. Il caso dell’immigrato orientale attira l’attenzione di Eddie che cerca di imbastire una linea difensiva alternativa. Egli infatti riconosce per il suo cliente l’omicidio del carcerato ma contesta in modo aspro il primo omicidio, secondo l’anziano avvocato infatti il coreano non doveva trovarsi in carcere stante la sua innocenza. La scelta dell’avvocato viene contestata dal procuratore distrettuale, ma la testardaggine di Eddie alla fine li premierà. Aiutati da una brava investigatrice, la bella ed acuta Kitty Greer, i tre riescono a svelare gli intrighi di Robert Reynard un procuratore corrotto fino al midollo. Quest’ultimo nelle sue attività criminali si avvale di uno stuolo di poliziotti che nel tempo sono passati al soldo dei criminali e di fatto, viene messo fuori gioco dall’inchiesta di Eddie, con i tre professionisti che non solo riescono a salvare il proprio assistito da una sicura condanna alla pena capitale, ma che riescono a scoperchiare il vaso di pandora sulla corruzione e il malaffare che infestava il dipartimento di polizia.

