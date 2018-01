Virginia Stablum / Uomini e Donne: Nicolò Brigante cede ai suoi baci, una, due... quante volte?

Virginia Stablum, ex fidanzata di Ignazio Moser, è una delle corteggiatrici di Nicolò Brigante al trono classico di Uomini e Donne. Il tronista sceglierà la bella trentina?

30 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Virginia Stablum

Oggi, martedì 30 gennaio, su Canale 5 andrà in onda la seconda parte del trono classico di Uomini e Donne che sarà dedicata a Nicolò Brigante. Tra le corteggiatrici del tronista c’è anche Virginia Stablum, ex fidanzata da Ignazio Moser. Nell’esterna, Virginia ha raggiunto Nicolò a sorpresa per capire come deve andare avanti il loro percorso. Dopo un’accesa discussione in cui il tronista dice di volere di più dalla ragazza che ha anche rischiato di essere eliminata, i due si baciano. Ma la settimana prima Nicolò ha chiesto alla redazione di incontrare una sola persona: Virginia. Nella loro “seconda” esterna i due instaurano un bel dialogo che si conclude con un altro bacio molto passionale. Virginia sarà la scelta di Nicolò? Dopo le ultime registrazioni sembra infatti che per la bella trentina la strada sia spianata dopo l’eliminazione di Marta Pasquato. Ricordiamo che prima di Nicolò Brigante, Virginia Stablum aveva corteggiato Mattia Marciano, che a fine ottobre ha scelto Vittoria Deganello.

IL RITORNO A UOMINI E DONNE

Alla sua prima apparizione a Uomini e Donne, il fatto che Virginia Stablum fosse la ex di Ignazio Moser era passato praticamente inosservato. Tutto è cambiato dopo la partecipazione del bel trentino al Grande Fratello Vip 2. In molti ricorderanno che Moser aveva parlato con Cristano Malgioglio della ex fidanzata: “Per tanto non ne ho parlato con nessuno, ma penso che parlarne è l’unica maniera per venirne fuori… Ho avuto alcune ragazze dopo di lei, ed ero io ogni volta, al momento della svolta, a fare un passo indietro. Lei torna sempre, a scadenze L’ultimo strascico con lei è emerso neanche tre mesi fa, è una cosa malata”. Il ritorno della Stablum a Uomini e Donne, è stato accompagnato da una frecciatina di Tina Cipollari: l’opinionista aveva supposto che la relazione con Moser fosse finita a causa delle poche “stelline” nell'agendina di lui. Al Grande Fratello Vip, infatti, Ignazio aveva rivelato di dare i voti alle sue conquiste…

