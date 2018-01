90 Special/ Anticipazioni e ospiti 31 gennaio: Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Raf e Alexia

90 Special, anticipazioni e ospiti 31 gennaio: su Italia 1 torna l'appuntamento con il programma di Nicola Savino. In studio Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Alexia, Raf, Marco Masini.

31 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Terzo appuntamento per 90 Special, il programma condotto da Nicola Savino con Ivana Mrazova e Katia Follesa che torna in onda oggi, mercoledì 31 gennaio, alle 21.20 su Italia 1. Come è già accaduto nei precedenti appuntamenti, il conduttore, con la collaborazione di tantissimi ospiti, farà rivivere al pubblico i mitici anni ’90. Si tratta di uno dei decenni più amati di sempre nel corso del quale ci sono state tante mode e tante novità anche televisive che restano nel cuore di tutti ancora oggi. In studio, con Nicola Savino ci saranno anche Cristiano Malgioglio che, ogni settimana indossa dei panni diversi e Michele Cucuzza a cui è affidata la parte social dei programma. Chi saranno, dunque, gli ospiti della serata? In studio arriveranno Alessia Marcuzzi, Alexia, Mara Venier, Marco Masini, Raf, i Ragazzi Italiani e i The Show mentre nella postazione pezzi da 90 ci saranno Jake La Furia e Alvin.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA SERATA

Insieme ai suoi ospiti, Nicola Savino rivivrà le varie pagine della televisione e della musica degli anni 90. Katia Follesa, con la sua vena ironica, riporterà in tv un programma cult del decennio come “Colpo di fulmine” che fu condotto anche da Alessia Marcuzzi. Oltre a Cristiano Malgioglio che commenterà tutto ciò che accadrà nel corso della serata, ci saranno anche Max Novaresi, che racconterà curiosità e aneddoti legati agli anni ’90 svelando anche clamorosi retroscena di quel periodo, e il “collezionista” Ruggero Dei Timidi che porterà in studio oggetti di quel periodo. Ci sarà, poi, una coppia di deejay d’eccezione ovvero i Two Fingerz. Ci saranno, inoltre, una serie di personaggi lanciati nel corso degli anni da Maurizio Costanzo. Verranno così ricordati programmi televisivi, serie tv, canzoni che non solo hanno fatto la storia degli anni ’90 ma restano ancora nella memoria di chi ha vissuto quel periodo.

