ALESSIA MARCUZZI / La conduttrice ed il suo look vintage (90 Special)

Alessia Marcuzzi sta sfoggiando nelle prime serata de L’Isola dei Famosi un look vintage caratterizzato da capi utilizzati dalla conduttrice in altre trasmissioni televisive.

31 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi questa sera sarà ospite a 90 Special, programma condotto da Nicola Savino su Italia 1, per ricordare le sue esperienze mediatiche nel corso degli anni Novanta. Infatti, la Marcuzzi ha esordito sul piccolo schermo nel 1991 nella trasmissione Attenti al dettaglio in onda sull’allora Telemontecarlo. Dopo una fugace apparizione a Il grande gioco dell’oca trasmesso su Rai 2 nel 1994, per la Marcuzzi e la notorietà è arrivata con un indovinato programma pomeridiano in onda su Italia 1 qual è stato Colpo di fulmine. La Marcuzzi lo ha condotto per tre fortunate stagioni di fila ritrovandosi a girare l’Italia per far nascere nuove coppie. Dopo questa esperienza per la bionda conduttrice si sono aperte le porte di tanti format di successo che ne hanno consacrato la propria stella come Mai dire Gol, Fuego, 8 mm – Prime Time e Festivalbar. Vedremo se questa sera la Marcuzzi ci racconterà degli interessanti aneddoti legati a queste esperienze televisive negli affascinanti anni Novanta.

ALESSIA MARCUZZI, IL SUO LOOK VINTAGE

Alessia Marcuzzi sta conducendo brillantemente nella prima serata di Canale 5, l’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi giovandosi del supporto di Stefano De Martino nel ruolo di inviato nei mari dell’Honduras. Le prime due puntate serali, infatti, hanno ottenuto importanti riscontri per quanto concerne gli ascolti televisivi attestandosi oltre i 4,5 milioni di telespettatori. A proposito di queste prime puntate serali del reality, la Marcuzzi sta sfoggiando un particolare look che lei stessa aveva anticipato a mezzo social e fatto dal riutilizzo di capi di abbigliamenti indossati da lei stessi in altre occasioni mediatiche. In particolare nella seconda puntata ha indossato una giacca vintage che aveva sfoggiato a Il Grande Fratello, un gonna risalente al periodo in cui conduceva Le Iene, una canotta di colore bianco ed un paio di decolleté di colore rosa. Insomma, dei capi che la Marcuzzi ha tirato fuori dal suo armadio rispettando la promessa fatta nella vigilia di questa nuova avventura alla guida dell’Isola.

