AMICI 17/ Biondo applaude la performance di Luca, Irama nuovo ingresso nel talent

Luca vince la sfida, Irama entra ad Amici 17. Biondo si complimenta con il cantante per la sua performance. E il web si scatena sull'ingresso di Irama.

31 gennaio 2018 Alberto Graziola

Amici 17, Luca Vismara vince [Screenshot]

E' Fabiano ad aver aperto la puntata del 30 gennaio del quotidiano, in onda su Real Time, di Amici 2018. Insieme alla sua chitarra, il cantante ha interpretato il brano Eagle-Eye Cherry, Save Tonight. Luca, a sua volta, ha presentato una acoustic version di Stay, il brano di Rihanna, il secondo estratto dal suo settimo album in studio Unapologetic. Il pubblico è esploso in un applauso al termine della sua esibizione mentre, a seguire, Fabiano ha presentato il suo inedito, Te: "Questa canzone l'ho scritta per la mia ragazza e quindi la dedico a lei" ha dichiarato prima di iniziare a cantare. Come già sappiamo, la preferenza è caduta su Luca. Dopo il "Grazie" del vincitore, Zerbi ha preso la parola: "Io credo che il fatto che tu abbia vinto la sfida, per il giudice tu sei meglio dello sfidante, per quanto riguarda il sottoscritto credo che tu, adesso, debba dimostrare di essere meglio di qualcuno che è all'interno della classe". "Mi sono sentito bene io dentro, ho sentito delle emozioni belle io" ha replicato Luca, mentre Biondo ha sottolineato la bravura della performance appena ascoltata: "Sinceramente oggi ha dimostrato tanto, mi è arrivato quando cantava, ero convinto che passasse. Senza dubbio ci sono dei miglioramenti evidenti".

L'INGRESSO DI IRAMA AD AMICI 17

Nella puntata della diretta andata in onda sabato, ha fatto discutere l'ingresso di Irama all'interno della scuola di Amici. Il ragazzo, infatti, non è proprio sconosciuto. Anzi. Su Facebook, la sua pagina ufficiale conta oltre 160.000 Mi Piace. Filippo Maria Fanti -questo il suo vero nome- ha partecipato due anni fa, nel 2016, al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Cosa resterà. Una vetrina decisamente importante che non lo rende un perfetto sconosciuto. C'è qualcuno, però, che potrebbe sottolineare come anche il caso Enrico Nigiotti non sia così diverso da questa situazione. Anche lui, dopo la partecipazione ad Amici e Sanremo, è stato scelto da Mara Maionchi nella categoria Over di X Factor. Sembrava tra i favoriti, invece non è riuscito a vincere la finale del talent show. Ad oggi, Irama, ha comunque un album in curriculum, l'omonimo disco, uscito nel 2016 in concomitanza alla sua partecipazione al Festival. Il suo ingresso ad Amici lo aiuterà ad esplodere definitivamente nelle classifiche? E sarà così "scomodo" per gli altri studenti del programma?

