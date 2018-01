Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sposano?/ Presentazioni ufficiali in famiglia, e il matrimonio...

Misteriosi anelli, presentazioni in famiglia e voci di possibili nozze all'orizzonte, la storia di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è davvero a questo punto?

31 gennaio 2018 Hedda Hopper

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Il dado è tratto e il prossimo passo di Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sembra essere quello che li porterà dritti dritti all'altare. Se n'è parlato tanto nei giorni scorsi e oggi si torna a farlo grazie a Diva e Donna che rilancia il gossip annunciando le presentazioni ufficiali da parte dell'attrice. Massimiliano Allegri è ufficialmente entrato in famiglia e questo conferma che l'allenatore faccia sul serio con l'attrice tanto da non tirarsi indietro quando è stato il momento di conoscere i genitori della sua nuova fidanzata. Dopo sette mesi d'amore quella che per tutti era una passione estiva ha trovato conferma nelle foto pubblicate dalla rivista che mostra come l'allenatore si trovi a suo agio con la famiglia della sua compagna, Doriana e Alfredo. Proprio quest'ultimo lo ha accolto a braccia aperte sulla porta della sua casa e Ambra non potrebbe essere più contenta di questo felice quadretto famigliare che fa venire a tutti la voglia di famiglia e di matrimonio, succederà lo stesso anche a lei?

UN PASSATO CHE PESA

Tutto sembra bello e semplice ma il passato pesa soprattutto in una donna forte ma molto introspettiva come è Ambra Angiolini. Sono lontani i tempi in cui ha conquistato il pubblico cantando, ballando e arrivando sulla sua poltrona con il suo zainetto alle spalle. Adesso Ambra Angiolini è una grande attrice, una promessa del cinema italiano, si divide tra set e teatro ma, soprattutto, i grandi amori della sua vita, i figli avuti da Francesco Renga. Proprio la delusione e l'amaro che rimane in bocca dopo la fine di un rapporto e di un matrimonio, è quello che potrebbe ancora ancorare l'attrice al passato. Dopo undici anni la sua storia con il cantante è finita così come il loro matrimonio: "Una separazione che è un gesto d'amore, il primo dopo la nascita dei nostri figli", questo ha detto l'attrice parlando della loro decisione all'epoca dei fatti. E adesso? Riuscirà a lasciarsi alle spalle un passato così pesante e buttarsi a capofitto in questa nuova storia?

IL MISTERIOSO ANELLO

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono andati avanti contro i pregiudizi e contro le malelingue che hanno visto in loro solo la precarietà di un rapporto estivo, una passione destinata a spegnersi con la prima pioggia. Così non è stato e l'allenatore spesso corre dalla sua amata, ovunque lei si trovi per via del suo tour teatrale. Lo stesso è successo nei giorni scorsi quando Allegri è corso a Cerveteri proprio in occasione dello spettacolo romano dell'attrice. Proprio in occasione della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta Juventus, l'allenatore si è presentato davanti ai giornalisti con quella che sembrava una sorta di anello di fidanzamento. La coincidenza dei due eventi sembra davvero essere troppo dettagliata, che l'incontro in famiglia sia proprio legato con il fidanzamento ufficiale della coppia? Le bocche dei diretti interessati è cucita sugli eventi, sia sulle presentazioni ufficiali e sia sul misterioso anello. I fan sperano che il prossimo annuncio sia quello ufficiale, nozze in estate per la coppia?

