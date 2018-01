BEAUTIFUL / Katie è pericolosa? Cresce la paura di Quinn davanti alle sue minacce (Anticipazioni 31 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 31 gennaio: Quinn, dopo le minacce di morte subite, teme davvero che Katie possa rivelare il suo segreto a Eric o, anche peggio, possa farle del male.

31 gennaio 2018 Redazione

Beautiful

Potrebbe godersi senza problemi la ricca buonuscita che le ha lasciato Bill Spencer, ma anche nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio Katie dimostrerà di essere fin troppo interessata negli affari delle altre persone. Il licenziamento dalla Forrester Creations è stato per lei un duro colpo, tanto da averle fatto perdere il controllo delle sue azioni. Nella puntata di ieri l'abbiamo vista puntare un'arma contro Quinn, anche se poi la situazione si è risolta nel migliore dei modi, ma anche quest'oggi la Logan sembrerà avere una sorta di fissazione nei confronti della sua vicina di casa. Per questo, continuerà a tenere sotto controllo i suoi movimenti, in attesa di scoprire un nuovo passo falso da riferire immediatamente ad Eric. E per curiosare nel migliore dei modi cosa accade davvero a villa Forrester, Katie arriverà persino a puntare un telescopio...

Beautiful: le azioni di Katie spaventano Quinn

Quando accaduto con la pistola di Charlie e il successivo comportamento di Katie saranno motivo di grande preoccupazione per Quinn. Anche nell'episodio odierno di Beautiful, che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 13:40 circa, la Logan mostrerà una sorta di fissazione per le sorti della sua vicina di casa, nella speranza di coglierla in fallo con Ridge. Il fatto spaventerà la Fuller non solo perché potrebbe in qualsiasi momento raccontare ad Eric del tradimento, ma anche perché potrebbe farle del male. La situazione sfuggirà di mano ad una delle due donne? Le novità quest'oggi riguarderanno anche Nicole e il suo rapporto sempre più morboso con Lizzie. Maya e Rick si renderanno conto che qualcosa sta accadendo a Los Angeles ma penseranno che Nicole sia stressata a causa dei suoi tanti impegni. Commetteranno un grave errore pensando questo: la moglie di Zende, infatti, sarà ben lieta di occuparsi della bambina, che le farà capire quanto ancora sia forte il loro legame madre/figlia.

© Riproduzione Riservata.