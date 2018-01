BELEN RODRIGUEZ / Vola a New York per la campagna della Swarovski e pensa ad Andrea Iannone

Belen Rodriguez si trova negli Stati Uniti per la nuova campagna pubblicitaria della Swarovski, marchio al quale è legata dalla scorsa estate. Intanto Andrea Iannone...

31 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono separati da migliaia di chilometri ma non smettono di pensare l'una all'altro. Lui si trova ancora a Sepang per la sessione di prove della MotoGp, mentre lei è volata a New York per la nuova campagna pubblicitaria della Swarovski. Un legame professionale nato la scorsa estate, tanto che la modella aveva interrotto le vacanze ad Ibiza e si era diretta negli Stati Uniti per questo nuovo importante progetto. Una collaborazione che non si è limitata al 2017 ma che prosegue ancora, confermando come Belen sia una modella apprezzata anche a livello internazionale. Ma anche durante il suo viaggio negli States, la showgirl argentina non smette di pensare al suo Andrea, ricordato in una delle sue ultime Instagram Stories nelle quali appare un cuore con la scritta 'Tu'.

Belen Rodriguez e Andra Iannone lontani e innamorati

La nuova stagione della MotoGp è alle porte e Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono attesi da un periodo di lontananza, soprattutto in occasione delle trasferte asiatiche. Una distanza che pesa ad entrambi, come confermato dalle recenti dichiarazioni sui social network, ma che recentemente è stata messa in discussione da Novella 2000: secondo il settimanale, infatti, Belen si sarebbe avvicinata molto al suo ex Marco Borriello, incontrato in occasione del mega party milanese in occasione del compleanno di Martorana. Una tesi che non sembra comunque trovare nessuna concretezza, considerando che sia Belen che Borriello hanno sempre ammesso di essere rimasti molto legati dopo la fine della loro relazione. Ben più interessante appare, invece, il pericoloso incontro effettuato dall'argentina con Barbara d'Urso, a sua volta ospite dello stilista. Si sa che i rapporti tra Belen e la Carmelita nazionale non sono mai stati ottimi, avranno colto l'occasione al balzo per qualche nuova frecciatina?

