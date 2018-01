Bikini Lovers / Video, Giulia De Lellis lancia la sua linea di costumi con l'ennesima gaffe

Bikini Lovers: Giulia De Lellis ha lanciato ufficialmente la sua linea di costumi da bagno, realizzando un video durante il quale si è resa protagonista dell'ennesima gaffe.

31 gennaio 2018 Fabio Morasca

Giulia De Lellis e la linea Bikini Lovers (Instagram)

Giulia De Lellis, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha lanciato il progetto imprenditoriale del quale ha parlato più volte in passato ai suoi numerosissimi follower. Il progetto al quale la fidanzata dell'ex tronista Andrea Damante si è dedicata negli ultimi mesi consiste in una linea di costumi da bagno realizzata con la collaborazione di Bikini Lovers, noto marchio di costumi. Giulia De Lellis ha lanciato ufficialmente i suoi costumi da bagno con un video registrato a Dubai, dove sta trascorrendo una vacanza insieme al suo fidanzato. Per comunicare l'imminente disponibilità per l'acquisto dei suoi costumi da bagno, Giulia De Lellis si è resa protagonista di una nuova gaffe, dopo le tante già proferite all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Il messaggio della giovane social influencer romana è stato il seguente: "Ragazze, tra circa 45 minuti italiani usciranno i miei amatissimi costumi".

GIULIA DE LELLIS E IL SOGNO DI DIVENTARE UNA STILISTA

E' ovvio sottolineare il fatto che la lunghezza dei minuti in Italia è uguale come a Dubai ma lo facciamo ugualmente. L'importante, per Giulia De Lellis e per le sue fans, è che l'idea imprenditoriale dell'ex corteggiatrice sia diventata realtà. La sua linea di costumi Bikini Lovers, inoltre, è già un successo: il sito ufficiale della Bikini Lovers con i costumi da bagno di Giulia De Lellis, infatti, si è bloccato a causa dei troppi tentativi di accesso. Per lanciare la sua linea di bikini, la De Lellis, oltre all'involontaria gaffe, ha anche condiviso un paio di foto riguardanti le sue creazioni. Una di queste, un'immagine che la ritrae alle Maldive con un bikini rosso, ha ottenuto ben 260mila likes. La didascalia della foto è la seguente: "Finalmente miei, finalmente vostri. Uno dei miei preferiti, Kim B.". Con questa linea di costumi, Giulia De Lellis, definita "esperta di tendenze" nella mini-biografia di Tv Sorrisi e Canzoni alla vigilia della prima puntata del Grande Fratello Vip, sta realizzando il sogno di diventare una stilista.

Quando scopri che i minuti italiani sono diversi da quelli degli altri paesi. pic.twitter.com/SxVo41SWwD — trashitaliano.it (@trash_italiano) 30 gennaio 2018

© Riproduzione Riservata.