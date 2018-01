CHI L'HA VISTO?/ Anticipazioni 31 gennaio: i casi di Renata Rapposelli e Luigi Celentano

Al centro della puntata di “Chi l’ha Visto?”, in onda alle 21.15 su Rai3, la morte di Renata Rapposelli e la scomparsa di Luigi Celentano. Conduce Federica Sciarelli.

31 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Federica Sciarelli conduce Chi l'ha visto?

Questa sera, mercoledì 31 gennaio, alle 21.15 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con “Chi l’ha Visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli. Al centro della puntata la morte di Renata Rapposelli, pittrice anconetana scomparsa e poi ritrovata morta in un dirupo, lungo il fiume Chienti, nei pressi di Tolentino. Gli unici due indagati - con l’accusa di omicidio volontario in concorso e occultamento di cadavere - sono Giuseppe e Simone Santoleri, rispettivamente il marito (separato) e il figlio della vittima. Al vaglio le immagini relative ad un’auto come quella dei Santoleri, ripresa da alcune telecamere della zona il giorno della scomparsa della donna, lungo la statale 16 e per un percorso che abbraccia Teramo e arriverebbe fino all’Ascolano. “Vanno bene le ipotesi ma non le illazioni. C’è una targa di quell’auto ripresa? Ce la mostrino. Le testimonianze? Per una c’è già una denuncia per diffamazione di chi l’ha resa”, ha detto l’investigatore Ezio Denti, che affianca gli avvocati di Simone e Giuseppe Santoleri.

LA SCOMPARSA DI LUIGI CELENTANO

Nel corso della serata di si parlerà anche di Luigi Celentano, scomparso un anno fa: aveva detto alla mamma di aver ricevuto minacce di morte. La madre non vede il figlio dall’11 febbraio 2017. Luigi, che la notte precedente si era recato anche dai parenti paterni a Vico Equense, vittima di bullismo e in cattivi rapporti anche col compagno della madre, inviò alla madre un messaggio, dopo la scomparsa: due cuori spezzati. “Gli inquirenti non mi chiamano da mesi per darmi novità non so che fare e oggi sono chiusa nel mio dolore, con le speranze di ritrovarlo che si affievoliscono sempre più”, ha raccontato la madre come riporta Positanonews. Ha poi aggiunto: “Io stessa ho provato a cercarlo autonomamente ho seguito la pista dell’unica vera segnalazione arrivatami da un signore che mi disse di averlo visto a Napoli, in zona porto, nei pressi della Caritas. Ci sono andata ma non mi hanno saputo dare elementi utili. Alle mie richieste di aiuto, gli operatori mi sono sembrati spaventati e ora non so cosa pensare… Ho provato a rivolgermi ad altre associazioni di beneficenza e dormitori di Napoli per capire se Luigi ha passato alcune notti lì, ma nessuna traccia”.

