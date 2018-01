Camilla Lucchi / L’ereditiera dalla d’Urso: litigherà con la signora della pelliccetta? (Pomeriggio 5)

Camilla Lucchi, la ricca ereditiera veronese sarà ospite oggi del salotto televisivo di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso; dopo #Riccanza, la 27enne torna in televisione.

31 gennaio 2018 Valentina Gambino

Camilla Lucchi sarà tra le protagoniste della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara d'Urso a partire dalle 17.10 circa, aprirà come sempre i battenti della nuova puntata del suo programma di successo, con un preciso tema. Ospite in studio, la famosa signora della pelliccetta (e se non sapete di chi stiamo parlando, potete approfondire cliccando qui) e quindi, i presupposti per creare una bella puntata ai limiti del trash, pare ci siano tutti. Direttamente da #Riccanza quindi, nello studio di Lady Cologno arriverà anche la figlia di papà per eccellenza: Camilla Lucchi. Ma chi è? 27 anni, lunghi capelli biondi e fisico da fare invidia a chiunque. Figlia di un ricco imprenditore veronese, la sua famiglia gestisce una serie di aziende che si occupano della produzione di granulati e quarzi. Il cognome dei Lucchi però, pare essere diventato molto famoso per merito della ragazza che, tra le altre cose, ha preso parte a Rich Kids e Riccanza su MTV. Camilla però, oltre alla moda, i vestiti e la bella vita, ama anche occuparsi della sua cultura personale, ecco perchè è laureata in Economia alla Bocconi e sempre lì ha conseguito anche un Master.

Camilla Lucchi, ecco chi è

Camilla Lucchi spesso è intervenuta nel salotto televisivo di Barbara d'Urso. In più di una occasione poi è stata in grado di creare delle dinamiche non da poco, con litigi e battibecchi che hanno lasciato il segno: cosa accadrà oggi? Ospite di Pomeriggio 5, con molta probabilità si parlerà di un argomento a lei molto caro: la ricchezza. Viaggi, alberghi di lusso, vestiti firmati e shooping sfrenato infatti, sono alla base della vita della 27enne, ricca ereditiera originaria di Verona. Camilla è molto seguita su Instagram e attualmente ha un seguito di più di 83mila follower che la seguono con costanza e commentano i suoi numerosi spostamenti in giro per il mondo, da Parigi a Milano. Proprio nel salotto della d'Urso, aveva dichiarato di non potersi fidanzare con un ragazzo che faccia un lavoro umile perchè i loro stili di vita sarebbero troppo differenti da gestire. In quella occasione, Floriana Secondi ha puntato il dito contro l'ereditiera accusandola di essere viziata.

