DOMENICO/ Uomini e Donne: Tina Cipollari nel suo mirino tra baci e inseguimenti!

Domenico, il simaptico cavaliere del trono over, è "innamorato" di Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. Pronto a tutto per un bacio della donna.

31 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Tina Cipollari

Il cavaliere Domenico è uno dei nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Viso paffuto e battuta sempre pronta, Domenico è diventato in poco tempo l'idolo del web. Appena arrivato in studio, Domenico ha confessato a Maria De Filippi di dedicarsi alla pesistica in palestra per tenersi in forma, anche se in pochi c'hanno creduto. Inoltre Domenico ha conquistato il web con le sue preferenze in fatto di donne. Infatti, sembra proprio che a Domenico le donne di una certa età non piacciono molto. Durante le sfilate del programma dà dei voti altissimi alle donne più giovani, mentre abbassa decisamente le sue preferenze per quelle della sua età. Ma a far impazzire il popolo del web è stato il battibecco tra Domenico e Anna Maria, che è stata definita da quest'ultimo: “Una caldaia vecchia”. Voto negativo, inoltre, anche per Emy definita troppo avanti con l'età dall'ironico cavaliere. Domenico ha senza dubbio una spiccata preferenza per Tina Cipollari.

DOMENICO INNAMORATO DI TINA

Si allunga quindi la lista dei pretendenti della bionda opinionista. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi chiede a Domenico se voglia salutare Tina e lui si avvicina per abbracciarla, palpeggiarla e darle un bacio. Tina resta sorpresa ed esce dallo studio, ma viene seguita a ruota da Domenico che non la lascia nemmeno per un attimo. Il cavaliere spiega che il suo amore per Tina è scattato venti anni fa, mentre l’opinionista va dietro le quinte per sistemarsi. Durante il ballo Domenico si avvicina nuovamente a Tina per ballare con lei. Il cavaliere sta molto simpatico anche alla padrona di casa che “spinge” Domenico verso Tina: Maria dice che la canzone “Neve” di Giorgia sarà la loro canzone e, ogni volta che la sentirà, significherà che Tina vuole ballare con lui. Ancora una volta Domenico rincorre Tina fuori dallo studio avvinghiandosi a lei!

© Riproduzione Riservata.