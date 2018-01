Dance, Dance, Dance 2/ Anticipazioni terza puntata: tutte le assegnazioni (31 gennaio)

Dance, Dance, Dance 2, anticipazioni terza puntata: dopo le eliminazioni di Luca Marin e Valentina Pegorer, chi rischierà di andare a casa? Tutte le assegnazioni.

31 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Dance, Dance, Dance

Oggi, mercoledì 31 gennaio, torna in onda Dance, Dance, Dance 2 con il terzo appuntamento in cui ci saranno tantissimi colpi di scena. Dopo l’eliminazione di Luca Marin e Valentina Pegorer che hanno detto addio alla pista da ballo al termine della seconda puntata, chi rischierà di essere eliminato? In pole per lasciare Dance, Dance, Dance c’è la coppia formata da Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi che, nel precedente appuntamento, si sono salvati per pochissimi voti. A decidere chi dovrà lasciare il talent show assegnando voti alle esibizioni da o a 10 sarà la giuria composta da Vanessa Incontrada, Luca Tommassini, Daniel Ezralow e Deborah Lettieri. A condurre il programma sarà la confermatissima Andrea Delogu, affiancata da Nicolò De Devitiis. Le coppie ancora in gara sono formate da Giulio Berruti e Cristina Marino, Marco Delvecchio e la figlia Federica, Luca Marin e Valentina Pegorer, Frank Chamizo e Carlotta Ferlito, Giulia e Silvia Provvedi, Dino Abbrescia e Susy Laude, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti. Quale coppia, dunque, sarà eliminata?

TUTTE LE ASSEGNAZIONI DELLA TERZA PUNTATA

Nella terza puntata di Dance, Dance, Dance 2, a scendere in pista sarà solo un componente della coppia a cui sarà affidato il compito, difficilissimo, di conquistare la fiducia della giuria. La prima coppia in classifica formata da Dino Abbrescia e Susy Laude dovrà difendere la prima posizione puntando tutto su Dino che dovrà esibirsi sulle note di Step in time, il mitico brano cantato e ballato dallo spazzacamino Bert (Dick Van Dyke) nel film Mary Poppins. Per Le Donatella ballerà solo Silvia che dovrà eseguire una coreografia sulle note di Bang Bang, brano del 2014 interpretato da Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj. Tra Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso ballerà solo quest’ultimo su Suit & Tie, brano di Justin Timberlake. Marco Del Vecchio ballerà Beautiful Monster di Ne-Yo mentre Giulio Berruti Talk Dirty del cantante Jason Derulo. A Carlotta Ferlito è stata affidata una coreografia ispirata a Chandelier di Sia, mentre Roberta Ruiu dovrà ballare un pezzo di Kylie Minogue, Can’t get you out of my head.

© Riproduzione Riservata.