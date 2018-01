Dino Giarrusso/ L'ex Iena a 5 Stelle bacchettato dalla redazione: “ci sentiamo fidanzati cornuti!”

Dino Giarrusso si candida a Roma per il Movimento 5 Stelle ma Le Iene non sembrano averla presa bene. Il post polemico su Instagram è davvero esilarante

31 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Dino Giarrusso da Le Iene al Movimento 5 stelle

Dino Giarrusso, ormai ex iena, è ufficialmente il candidato per il Movimento 5 stelle, nel collegio uninominale Roma 10, in sostituzione dell’ammiraglio Rinaldo Veri. Un ripensamento, quasi, a sorpresa, dopo l'iniziale rifiuto delle scorse settimane:"A inizio gennaio sono uscite delle indiscrezioni a riguardo e ciò mi ha obbligato a scegliere in 24 ore. Alla fine ho scelto di no, l'idea di fare le parlamentarie da 'vip' non mi piaceva e la velocità con cui dovevo scegliere, dopo la diffusione delle indiscrezioni a riguardo, mi obbligava a sciogliere la riserva senza aver riflettuto bene". L'ormai ex inviato del programma di Italia 1, residente a Roma, ma di origini catanesi, dopo aver osservato attentamente la campagna elettorale, ha deciso di metterci la faccia e scendere in campo, in prima persona: "Sono bastate due settimane di campagna per farmi dispiacere di aver detto no in precedenza, più vedevo le liste che presentavano gli altri partiti, più vedevo la differenza incredibile tra il M5S e gli altri e più pensavo "peccato non essermi candidato". E aggiunge: "Sono ancor più felice di candidarmi dopo aver visto la qualità media dei candidati del M5S, hanno fatto un bel lavoro di reclutamento dalla società civile. Non ho mai fatto politica attiva ma ho sempre girato attorno alla politica e mi candido senza il paracadute" del listino bloccato. Anche perché, è l'appello della "iena", "questo è un momento decisivo per la storia d'Italia. Sono d'accordo con Luigi Di Maio, i prossimi trenta giorni valgono i prossimi dieci anni"

LA 'POLEMICA' CON LE IENE

Dino Giarrusso scende in politica appoggiando il Movimento 5 Stelle di Luigi di Maio. Cosa ne penserà Davide Parenti, papà de Le Iene, della scelta del suo 'figliol prodigo'?. Ecco la nota, chiaramente polemica, postata sul profilo Instagram ufficiale del programma di Italia 1: "Dino, ma come! Come tutti i fidanzati cornuti, fino all'ultimo non ci volevamo credere. Venti giorni fa avevi annunciato: “Non mi candido!” perché, avevi detto, volevi servire il paese, e la cosa più utile era restare a Le Iene. Noi siamo qui, e tu dove sei? Che dire, è andata. In bocca al lupo @dinogiarrusso ! Da noi si è liberata una scrivania (mamma che casino!).Ed è subito rissa per occuparla, perché stiamo stretti #leiene". Cancellato, in pochissime ore, anche il suo profilo da Iena sul sito ufficiale della trasmissione. "E' una bellissima sfida, non ho paracadute, o la va o la spacca" è il primo commento commentato dello stesso Giarrusso dopo aver ufficializzato la sua decisione. Sfiderà Riccardo Magi (lista + Europa con Emma Bonino) per il centrosinistra, Olimpia Tarzia (FI) per il centrodestra e Stefano Fassina per Leu.

