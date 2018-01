Fabrizio Frizzi, come sta dopo l'ischemia?/ "Mia figlia mi dà la forza, ma prego di essere fortunato"

Fabrizio Frizzi, dopo l'ischemia che lo ha colpito lo scorso ottobre, si racconta al settimanale Oggi e svela: "Mia figlia mi dà la forza, ma prego di essere fortunato".

31 gennaio 2018 Anna Montesano

Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi il prossimo 5 febbraio compirà 60 anni. Il conduttore televisivo, attraverso la rivista Oggi, in edicola da giovedì 1 febbraio, torna a parlare di questo particolare periodo successivo all'ischemia che lo ha colpito lo scorso ottobre e che oggi lo vede in riabilitazione. La prime parole di Frizzi sono per figlia: "Stella è una gioia immensa e una responsabilità, una missione per cui vivere... Oggi Stella, assieme a mia moglie, mi dà la motivazione per combattere la mia battaglia, per non scoraggiarmi. - ammette il conduttore - Io prego di essere anche un po' fortunato, perché le terapie sono fondamentali, ma bisogna avere anche una mano sulla testa che ci guidi verso un esito finale buono. Stella è una fonte di energia incredibile, a volte fatico a starle dietro".

"Rita Dalla Chiesa? Una persona a cui devo molto"

Parole bellissime verso la figlia che ha aiutato Fabrizio Frizzi ad uscire da un momento difficilissimo oltre che a continuare a combattere la sua battaglia. Si passa poi alle immagini della sua adolescenza fino agli esordi sul piccolo schermo. Riguardo la prima moglie Rita Dalla Chiesa dice: "Una persona cui devo molto. Essendo più grande di me di dieci anni, mi ha costretto a non bighellonare troppo, a crescere e a prendermi le mie responsabilità… Anche noi abbiamo avuto i nostri momenti difficili, ma siamo stati bravi a lasciarceli alle spalle". Interessante l'aneddoto sulla sua attuale moglie, Carlotta Mantovan conosciuta a Miss Italia: "Fui colpito dal primo piano di Carlotta che arrivò seconda: Ma guarda che bel viso ha questa ragazza, farà televisione. Fu il mio primo pensiero su di lei. Ci incontrammo di nuovo l’anno dopo e da lì cominciò la nostra storia".

