Filippo Magnini fidanzato? / Dimenticata Federica Pellegrini: ora c'è Valeria, per lei un cuore social?

31 gennaio 2018 Hedda Hopper

Filippo Magnini, Instagram

Federica Pellegrini solo un lontano ricordo? Sembrano ormai passati i tempi in cui i fan e lo stesso Filippo Magnini soffrivano per via della fine della relazione dei due campioni italiani di nuoto. Magnini ha chiuso con il nuoto e ha chiuso con la sua compagna di vittorie e di vita e per lui è stata davvero dura dimenticare tutto e guardare avanti. Chi ha sofferto per amore sa bene che tutto muta e si trasforma e forse il dolore per l'addio di Federica Pellegrini si è finalmente trasformato nella consapevolezza che per loro era già tutto finito dalle prime voci di crisi. C'è voluto un po' di tempo ma forse finalmente il nuotatore ha trovato di nuovo il suo lido felice, un'acqua cheta dove ritemprarsi. Poco importa che questa abbia il fisico di una donna e i capelli mori e che il suo nome sia Valeria.

UN NUOVO AMORE PER FILIPPO MAGNINI?

Secondo quanto rivela il settimanale Chi sembra proprio che Filippo Magnini abbia ritrovato il sorriso proprio insieme alla bella brunetta che ha presentato a tutti come una grande amica. Valeria è la vera ragione del suo cambiamento d'umore e di un ultimo post in cui lo vediamo alle prese con un cuore gigante pronto a battere ancora nonostante la sua fragilità? Lo stesso campione pubblicando la foto ha scritto: "Abbiamo il cuore a sinistra e non al centro del petto per un semplice motivo : quando abbracciamo chi amiamo , il battito del loro cuore riempie il nostro lato vuoto". Che sia davvero questo il colpo di scena che tutti aspettavano e che regalerà finalmente a Filippo quello che ha sempre sognato ovvero una famiglia, dei figli e una storia d'amore importante? Al momento non c'è nessuna conferma ufficiale da parte del diretto interessato ma siamo sicuri che il caso ormai è scoppiato e che i paparazzi non lo perderanno di vista.

