Flavio Briatore/ Nuovo look dopo la separazione da Elisabetta Gregoraci: per il web "Sembra Eric Forrester"

Flavio Briatore ha deciso di cambiare look dopo la separazione da Elisabetta Gregoraci. Il nuovo taglio scatena il web che lo trova uguale ad Eric Forrester.

31 gennaio 2018 Anna Montesano

Flavio Briatore, nuovo look

Flavio Briatore, 67 anni, ha deciso di cambiare look. Terminato il matrimonio con Elisabetta Gregoraci, l’imprenditore ha deciso di darci un taglio in tutti i sensi. Su Instagram, dove supera abbondantemente i 400 mila follower, mostra infatti capelli e barba più corti. I fan hanno apprezzato molto la scelta, commentando sotto la foto e sottolineando una somiglianza in particolare: "Sembri il padre di Ridge Forrester". Effettivamente qualcosa in comune con lo storico personaggio di Beautiful sembra davvero esserci. Gli altri commenti invece rivedono in lui il figlio Nathan Falco e Sean Connery. Briatore, intanto, preferisce ignorare i tanti commenti come ha fatto dopo la rottura con la Gregoraci.

LA NUOVA VITA DOPO LA SEPARAZIONE DA ELISABETTA GREGORACI

Dopo 10 anni di matrimonio lei ha parlato di una rottura serena: "Io e Flavio abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo ancora bene", rima di essere fotografata in compagnia di un altro uomo. Intanto Flavio Briatore si sta concentrando sul lavoro e sul figlio Nathan Falco con cui è stato protagonista in una gara sui quad. Proprio la pubblicazione del video con il figlio ha scatenato i followers di Flavio Briatore giudicandolo come irresponsabile visti che entrambi non indossavano il casco. Al di là delle polemiche, il video dimostra come Briatore sia legatissimo al figlio e cerchi di passare più tempo possibile con lui. La separazione con Elisabetta Gregoraci ha lasciato il segno e l'imprenditore sta provando in tutti i modi a mettersi alle spalle un periodo non molto positivo.

© Riproduzione Riservata.