Francesca Cipriani/ Le perizie psichiatriche confermano l'attacco di panico sull'Isola dei Famosi 2018?

Francesca Cipriani ha finto l'attacco di panico ed il malore all'interno dell'Isola dei Famosi 2018? Le perizie psichiatrice e le parole della mamma Rita smentiscono questa possibilità

31 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018

Francesca Cipriani, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, è ancora al centro dell'attenzione da parte di chi non crede che l'attacco di panico sull'elicottero e il malore avvertito, la scorsa settimana, sia frutto di una vera e propria patologia. La mamma Rita, in una lunga intervista a Nuovo Tv, difende, a spada tratta, la figlia, che non ha mai recitato su questoni che riguardano la sua salute: "Ho diversi certificati medici che attestano l’ansia di mia figlia. Lei è una persona molto buona, sensibile, che però dopo l’intervento ai glutei del 2014 (si è fatta impiantare due protesi), ha cominciato a soffrire d’ansia. C’è poi un altro episodio che ha accentuato il problema: dieci mesi fa io ho avuto un infarto e lei ha assistito al mio malore". La signora Rita è infastidita anche dalle dichiarazioni di Cristiano Malgioglio, secondo cui, l'ex Pupa starebbe mettendo in piedi una vera e propria messa in scena per cavalcare le sue orme, un po', come accaduto, quest'anno, all'interno del Grande Fratello Vip: "Lui ha detto solo falsità. Credo che lui faccia così solo per mettersi in mostra. Mia figlia non ha mai parlato con lui in questo ultimo periodo. Lei non vorrebbe mai imitare Malgioglio". La donna diffida il noto paroliere a parlare ancora dell'ex gieffina e minaccia querele. Chi l'avrà vinta?

LE PERIZIE PSICHIATRICHE SU FRANCESCA CIPRIANI

Francesca Cipriani è stata al centro del lungo talk sull'Isola dei Famosi all'interno di Pomeriggio 5. Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha mostrato, su richiesta della mamma Rita, una serie di referti che attestano lo stato precario di salute psichico della figlia prima dello sbarco in Honduras. La prima relazione è stata stilata dallo psichiatra Giordano Invernizzi, Professore Ordinario di Psichiatria all'Università degli Studi di Milano: "La signorina Francesca Cipriani, di anni 27, presenta una sintomatologia psicopatologica caratterizzata da ansia, depressione, ritiro sociale e blocco dell’attività lavorativa". La seconda perizia, invece, ad opera di uno psichiatra, la cui identità, non è stata rilevata, esamina le conseguenze sull’intervento ai glutei cui la Cipriani si è sottoposta qualche anno fa: "L’esperienza vissuta, riferita narcisistica, costituisce il presupposto causale del permanente disturbo di adattamento. Si giunge così alla valutazione di un danno psichico di almeno il 6%". La signora Rita, con queste analisi approfondite, ha voluto, definitivamente sgomberare il campo sulle ipotesi di finiti malesseri da parte della figlia (questa settimana, in nomination contro Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta), per catalizzare l'attenzione dei telespettatori.

