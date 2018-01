Francesco Monte e Cecilia Rodriguez/ "Forse ho esagerato con lui", l'ammissione dell'argentina

A Mattino 5 arriva la rivelazione che tutti aspettavamo: Cecilia Rodriguez ha esagerato con Francesco Monte? L'ammissione dell'argentina presto in tv. Ecco i dettagli

31 gennaio 2018 Hedda Hopper

Cecilia Rodriguez

Scoppia la bomba a Mattino 5 con Turchese Baracchi ospite in collegamento con Federica Panicucci e proprio nella parte dedicata all'Isola dei Famosi 2018. Come sempre il reality ha largo spazio sui contenitori Mediaset e ancora una volta l'argomento è Francesco Monte. Il giovane è partito come favorito alla vittoria dopo la sua esposizione mediatica per via della presenza di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip, ma l'ultima diretta tutto potrebbe essere cambiato. Eva Henger lo ha accusato di aver portato droga sull'isola e nella villa che ha ospitato i naufraghi mentre la sua storia e il primo bacio con Paola di Benedetto fanno già gridare allo scandalo. Alessandro Cecchi Paone avrebbe preferito che Monte metabolizzasse un po' quello che è successo con la sua bella argentina e si mette dalla parte dei fan che credono nell'amore romantico e che ci sia bisogno di tempo per lanciarsi in altre storie, mentre la Baracchi sembra un po' contraria a questa visione convinta che si parli di un ragazzo di vent'anni che sicuramente è molto sensibile alla bellezza femminile come un po' tutti gli uomini.

LA CONFESSIONE DELL'ARGENTINA

Il punto centrale però diventa proprio una "confidenza" della scrittire e conduttrice radiofonica. La Baracchi parla di una sorta di intervista fatta a Cecilia Rodriguez (molto probabilmente presto in tv) in cui le ha fatto notare di aver esagerato un po' con Francesco Monte (vedi l'intervista a Le Iene tra dimensioni e prestazioni sessuali) e sembra che proprio in quel momento l'argentina ha confessato, ma cosa? Secondo le parole dell'opinionista sembra che Cecilia sia cosciente di aver esagerato un po' nei suoi confronti non tanto in diretta al Grande Fratello ma anche dopo con alcune sue dichiarazioni. Ancora una volta Cecilia ha dalla sua parte il fatto di essere davvero caliente e di agire spesso di pancia e poco con la testa, tutto scusato per questo motivo? Non tutti i fan concordano su questo ma gran parte di essi ha già dimenticato quello che è successo prima della fine del 2017.

