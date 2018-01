Francesco Monte squalificato?/ "Caso droga" al Isola dei Famosi 2018: nuove accuse dal marito di Eva Henger!

Francesco Monte verrà squalificato dall'Isola dei Famosi 2018 per aver fumato una canna? Il marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti, lancia nuove accuse!

31 gennaio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte

Si complicano le cose per Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018. Le accuse lanciate da Eva Henger nel corso della diretta di lunedì hanno messo la sua permanenza in Honduras a rischio. Francesco rischia infatti la squalifica qualora la produzione dovesse trovare nelle riprese dalla villa le prove delle accuse lanciate dalla Henger. Francesco Monte potrebbe essere insomma squalificato per aver fumato una o più canne nella villa quando il regolamento lo proibiva e solo nel corso dei prossimi giorni scopriremo quale sarà il suo destino. Intanto le accuse per lui non si fermano perchè oltre alla Henger, anche suo marito Massimiliano Caroletti ha forti dichiarazioni contro l'ex tronista di Uomini e Donne, partendo dalla storia d'amore che lo vede protagonista. Massimiliano Caroletti infatti, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, dichiara: "Prevedo che lui e Paola Di Benedetto saranno presto una coppia! Mia moglie Eva lo aveva lo aveva già ipotizzato [...] Io confermo! - annuncia, ma va anche oltre - E vi dirò di più: Monte potrebbe corteggiare anche Rosa Perrotta pur di avere visibilità! E tenterà di lanciare pure il fratello in televisione: è tutto architettato a dovere!"

CAROLETTI CONTRO MONTE: "FAMOSO GRAZIE A CECILIA!"

Il marito di Eva Henger continua ad accusare Francesco Monte nel corso dell'intervista e dichiara: "Per me lui è soltanto un grande calcolatore. Nella prima puntata del reality ha deciso di mandare in nomination Eva, ma le ha tirato un colpo basso perchè teme la sua popolarità. Monte disegna i sentimenti con la riga e la squadra, poi alla fine tira su il palazzo". Parole forti che continuano rivangando la sua precedente storia d'amore: "Monte è diventato famoso dopo la serata del GF Vip in cui Cecilia Rodriguez lo ha lasciato in diretta tv. - sbotta Caroletti, che conclude - Se io fossi stato al suo posto avrei fatto succedere il finimondo! Non avrei avuto la freddezza di Monte che ora sta cavalcando la notorietà grazie al tradimento subito!"

