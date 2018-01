GABRIEL GARKO, DAVVERO RIFATTO?/ Video, Striscia la notizia annuncia rivelazioni sull'attore

Gabriel Garko, le trasformazioni dell'attore in un servizio trasmesso da Striscia la notizia mercoledì 31 gennaio 2018: quali cambiamenti fisici verranno discussi?

31 gennaio 2018 Alberto Graziola

Gabriel Garko a Striscia la Notizia [Instagram]

Gabriel Garko al centro di un servizio sulle "trasformazioni" nella puntata in onda questa sera, 31 gennaio 2018, su Canale 5. Sarà la rubrica "Fatti e rifatti" ben nota o si tratterà d'altro? L'attore, insieme al grande successo spesso riscontrato grazie alle sue interpretazioni nelle fiction, ha sempre potuto contare su un aspetto piacente, di grande riscontro soprattutto da parte del pubblico femminile. Eppure, nonostante questo, è stato al centro di alcune critiche che non lo hanno lasciato indifferente. Come non ricordare il clamore mediatico ottenuto durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2016? Ai tempi, in molti parlarono di botox per il bel Gabriel. E lui stesso lo ha ricordato durante una recente partecipazione a "Sabato italiano", condotto da Eleonora Daniele: "Prima di tutto vorrei dire che non era botulino, anche perché il botulino non gonfia. Me ne hanno dette di tutti i colori, ci sono rimasto malissimo. È stata una mazzata perché pensavo di essere inattaccabile su quel punto (...) Avevo effettivamente un problema di salute che mi ha portato quei gonfiori. Mi è successo anche quindici giorni fa. Fossi tornato qui mentre ero gonfio avrebbero detto nuovamente che ero rifatto".

IL RAPPORTO CON LA PROPRIA IMMAGINE

Nonostante possa sembrare inusuale sentirlo dire da un attore con un aspetto così piacente, Gabriel non ha un buon rapporto con lo specchio. Lo ha confessato lui stesso, sempre durante l'intervista della Daniele. E ha rivelato che, in casa sua, ha solamente uno specchio, in bagno, luogo dove è necessario: "Non ne ho in casa, solo in bagno. Da piccolo sono cresciuto con il racconto che se passavi al buio davanti allo specchio veniva riflessa l'immagine del diavolo". Nonostante il suo poco amore per lo specchio, Gabriel ama cambiare e, nei primi giorni del 2018, aveva condiviso uno scatto che lo mostrava "baffuto". I baffi avevabo diviso le fan, tra chi lo preferiva senza e chi, invece, apprezzava questa nuova versione, più audace e anche affascinante. Del resto, perché non giocare ogni tanto anche con la propria immagine?

GLI ULTIMI IMPEGNI LAVORATIVI

In attesa del suo ritorno sul piccolo schermo in una nuova fiction, Gabrile Garko si è cimentato con il teatro. A dicembre dello scorso anno, infatti, l'attore era in scena con lo spettacolo "Odio Amleto". Il suo personaggio era quello di un attore televisivo che cerca il riscatto in teatro: " Solo che la sua agente non gli trova un ingaggio qualunque: gli propone Amleto, un ruolo che fa paura perché è un grande classico, da sempre interpretato dai mostri sacri del teatro. Il più grande di tutti, ormai passato a miglior vita, è John Barrymore. Il suo fantasma, interpretato da Ugo Pagliai, appare ad Andrew e lo prepara al ruolo dandogli preziosi consigli e tra i due si creano situazioni esilaranti". In attesa di ritrovare Garko in una nuova fiction per Mediaset, questa sera potremo rivederlo nel servizio preparato da "Striscia la notizia", nel quale si parlerà proprio del suo aspetto fisico, delle trasformazioni avute nel corso degli anni. Verrà nuovamente affrontare il "tema botox"?

UNO DEGLI ULTIMI VIDEO DI GABRIEL GARKO A FATTI E RIFATTI

© Riproduzione Riservata.