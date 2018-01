GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne: la dama del trono over gelosa di Tina?

Al trono over di Uomini e Donne tengono banco le vicende sentimentali di Gemma Galgani. La dama torinese sembra gelosa dell'opinionista Tina Cipollari...

31 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gemma Galgani

Oggi, mercoledì 31 gennaio, si rinnova l’appuntamento con Uomini e Donne. La puntata odierna sarà dedicata alle vicende dei protagonisti del trono over e ovviamente a quelle di Gemma Galgani, storica dama del programma di Maria De Filippi. In studio la dama torinese vuole chiarimenti da Giorgio Manetti sul volto assegnatole all’ultima sfilata: il cavaliere le ha dato un 6, deludendo le aspettative della donna. Gemma sostiene che Giorgio si faccia influenzare da Tina e che la presenza dell’opinionista freni il bel Manetti. Tina non ci sta e dice a Gemma che il cavaliere non è più interessata a lei. A calmare le acque, ci prova Giorgia motivando il suo voto: secondo lui l’abito di Gemma era fuori tema. Inoltre il cavaliere sostiene che i baci che lui dà a Tina fuori e dentro lo studio sono affettuosi e che non si fa condizionare da nessuno. Dopo la ormai tradizionale querelle con Giorgio, si passa a parlare di Gemma e Raffaele.

GEMMA GELOSA DI TINA?

I due si sono visti a Torino e la dama l’ha portato al Museo Egizio. Nel corso della giornata passata insieme non sono mancati dei bacetti e la gente li vede come una bella coppia. Raffaele intende continuare la conoscenza con la dama e riceve la “benedizione” di Giorgio che non prova gelosia per il loro rapporto. Dopo il ballo, in studio si accende una nuova discussione. Tina ringrazia per i complimenti di Raffaele che la trova una bella donna, ma le parole del cavaliere fanno innervosire Gemma: la dama gli chiede risentita per quale motivo esca con lei che è diversa rispetto alla bionda opinionista. Tina non perde occasione di rinfacciare a Gemma di ricevere complimenti anche da Giorgio…

