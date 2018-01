I'M DYING UP HERE/ Anticipazioni del 31 gennaio 2018: la rivoluzione di Cassie

I'm Dying Up Here, anticipazioni del 31 gennaio 2018, in prima Tv su Sky Atlantic. Cassie decide di trasformare la propria carriera ed ottiene il primo successo.

I'm Dying up Here, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

I'M DYING UP HERE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, mercoledì 31 gennaio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di I'm Dying Up Here, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Girls Are Funny, Too". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: una giovanissima Goldie (Melissa Leo) cerca di convincere il futuro marito ad andare a fare un giro a Disneyland. Nel presente, Bill (Andrew Santino) ha ancora qualche problema con il padre e la loro convivenza forzata. Eddie invece riceve la visita di Nick (Jake Lacy), che le annuncia di essere stato chiamato per il Tonight Show, grazie ad un contatto fortuito. La moglie di contro gli ricorda di non cercare di fregarla inalcun modo, accettando poi che si esibisca quella sera stessa. La performance suscita non poche polemiche fra gli altri comici, soprattutto in Bill, che non crede ai suoi occhi. Nel frattempo, Eddie continua il suo lavoro alla tavola calda, mentre rimane affascinato da una giovane cantante che si esibisce nel locale. Cerca infatti di convincere la titolare ad aprire i battenti agli show comici, sicuro che potrebbe attirare una maggiore clientela.

Adam (RJ Cyler) invece si presenta in una villa di ricconi per lavori di artigianato su richiesta di Sonja (Sandra Lindquist), che gestisce una sorta di casa chiusa con modelle bollenti. Nonostante le contestazioni di Ron (Clark Duke), Eddie riesce alla fine a coinvolgere Cassie per il suo progetto, convinti che riusciranno a raggirare la regola di Goldie perché non si esibiranno in un locale rivale. In seguito, mentre Bill riscuote un forte successo grazie ad una performance a cui assiste la famiglia, Adam si esibisce nella tavola calda nonostante l'atmosfera piuttosto fredda. Nel frattempo, Ralph (Erik Griffin) accoglie un vecchio amico, Melvin (Jocko Sims), che dimostra di avere diverse difficoltà ad inserirsi di nuovo nella società in seguito al periodo militare. Ore dopo, l'ex marito di Goldie le propone di puntare tutto su una delle comiche del suo parco, su cui investire in previsione di un futuro come produttrice. L'esibizione nella tavola calda dà invece modo a Cassie di capire quali distanze si siano create con Bill, a causa del poco ascolto del fidanzato.

Convinto di poter migliorare le proprie performance, Ron chiede aiuto a Nick, che di contro lo spinge ad esibirsi di fronte ad un gruppo di alcolisti anonimi per farsi le ossa. Quella sera, Melvin esagera con l'alcool e finisce per rovinare l'esibizione di Ralph con una storia sul Vietnam. Intanto, Adam viene incaricato da Sonja ad andare oltre le sue mansioni ed a buttare fuori dalla villa uno dei maggiori produttori di Hollywood che non intende abbandonare il campo. Curioso di vedere la fidanzata all'opera, Bill decide di raggiungere la tavola calda e spinge Eddie a terminare la sua esibizione. Cassie invece ne approfitta per attaccare il fidanzato, mettendolo di fronte a tutti i suoi difetti. Ore dopo, il padre di Bill scopre che ha sepolto il suo cane in giardino invece di aspettare che lo riportasse a casa, spingendolo a decidere di partire subito.

ANTICIPAZIONI DEL 31 GENNAIO 2018, EPISODIO 6 "GIRLS ARE FUNNY, TOO"

Il successo di Nick ha comportato non poche lotte per il comico, che nonostante la partecipazione al Tonight Show è ancora in piena lotta economica. Anche se ha confermato a Goldie di essersi ripulito, continua ad avere problemi con la droga e per questo inizia a valutare di potersi esibire da Ted, violando così il divieto di Goldie sulle esibizioni in altri locali. La droga e la facilità con cui entra nel mondo dello spettacolo sarà al centro dell'episodio di questa sera, che metterà in luce come il mondo di Nick sia fortemente corrotto dagli stupefacenti. Intanto, Ron cerca di convincere Eddie ad accompagnarlo in un doppio appuntamento, mentre l'amico è ancora preoccupato su come pagheranno le spese, date le loro entrate piuttosto basse. Cassie invece riuscirà finalmente a fare una buona esibizione su consiglio di Ralph, ma la comica dovrà vedersela con il ragazzo violento una volta nel parcheggio.

© Riproduzione Riservata.