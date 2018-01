IL SEGRETO / Lucia lascia Puente Viejo: è un nuovo inizio per i Dos Casas (anticipazioni pomeridiane 31 genna

Anticipazioni Il Segreto, puntata pomeridiana 31 gennaio: Lucia lascia Puente Viejo, lasciando finalmente Camila e Hernando liberi di amarsi. È finito un incubo?

31 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il mercoledì è il giorno preferito per i telespettatori de Il Segreto, chiamati a seguire ben due episodi quotidiani. Il primo va in onda alle ore 16:30, appena dopo le fasce quotidiane de L'Isola dei famosi 2018 e di Amici, il secondo invece avrà inizio alle ore 21:20 circa, al termine di Striscia la notizia. Ma concentriamoci sull'appuntamento pomeridiano, che segnerà l'uscita di scena di un personaggio che ha causato fin troppi problemi negli ultimi tempi. Parliamo ovviamente di Lucia, che con i suoi intrighi ha messo in crisi il rapporto tra Hernando e Camila a causa del tradimento di lui. Ma finalmente anche questo brutto capitolo della vita dei Dos Casas si concluderà: Lucia informerà la sua ex amica che Belen si trova a Cuba, dopodiché tenterà la fuga, colpendo Camila e facendola cadere a terra. Si tratterà dell'ultimo confronto tra le due donne: Lucia, infatti, salirà su un treno diretto per Madrid e lascerà per sempre Puente Viejo. Per i coniugi Dos Casas sarà la fine di un incubo: ma sarà davvero possibile dimenticare quanto accaduto?

Il Segreto: Mauricio è ufficialmente sposato

Nella puntata de Il Segreto di ieri abbiamo assistito al disperato tentativo di Fe di evitare che Mauricio si unisca in matrimonio con la donna scelta per lui da Francisca. La domestica ha provato a far capire al capomastro che dovrà pensare alla propria felicità, evitando di soddisfare anche in questo caso la sua padrona ma le sue parole purtroppo non avranno nessun esito. Mauricio si manterrà fedele alla Montenegro anche in questo caso e, seppur controvoglia, firmerà il contratto di matrimonio che lo legherà indissolubilmente ad una persona che non ha mai incontrato. Sarà questo l'inizio della vera infelicità per lui? In attesa di conoscere questa donna, che potrebbe essere portatrice di nuovi problemi, assisteremo ad un gradito incontro tra due persone che si amano nonostante il loro triste passato: Adela, partita per l'Inghilterra per fuggire al suo amore per Carmelo, farà ritorno a Puente Viejo dopo pochi giorni di assenza. E ora per lei tutto sarà chiaro: è impossibile vivere lontana da Carmelo!

