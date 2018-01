Ida e Sorrio Aruta/ Uomini e donne, il valzer con Riccardo continua, cosa ne sarà del Re Leone?

Ida e Sorrio Aruta tornano al centro dello studio per nuove discussioni a Uomini e donne dove il valzer con Riccardo continua, e dove spunta un altro incomodo, forse due. Ecco le novità

31 gennaio 2018 Hedda Hopper

Sossio Aruta, Trono over

Sossio Aruta e Ida sono ancora al centro della nuova puntata di Uomini e donne. Il trono over torna protagonista per queste ultime puntate della settimana e del programma con nuovi colpi di scena, baci rubati e liti proprio come quelli che caratterizzeranno ancora il triangolo formato da Ida, Sossio Aruta e Riccardo. I tre prenderanno di nuovo posto al centro dello studio per dei chiarimenti e le sorprese non mancheranno. Ida conferma di aver chiuso con il Re Leone per dedicarsi a Riccardo con il quale le cose vanno a gonfie vele ma non senza qualche intoppo. A quanto pare il cavaliere non vuole molto lasciarsi andare raccontando le cose del passato e questo la frena un po'. Lui conferma che la loro amicizia continua a gonfie vele ma anche che non ama molto raccontarsi per non metterle paura o altro. Rimane il fatto che la dama nasconde ancora qualcosa e Maria De Filippi lo fa notare anche al cavaliere.

LE BUGIE DI IDA E LA FURIA DI RICCARDO

E' vero che Ida ha chiuso con Sossio che le ha scritto perchè adirato ma senza ottenere risposta, ma è vero anche che Ida la scorsa volta aveva detto che non avrebbe risposto a chiamate di Angelo ma che lo ha fatto e di questo Riccardo non era ancora a conoscenza e questo non lo fa essere poi molto contento. Riccardo si tira indietro e sembra ancora pronto a chiudersi in attesa di capire cosa vuole fare Ida della sua vita e le cose peggiorano quando Maria le dice che ha chiamato un signore per conoscere Ida, lei accetta ed entra in studio Gianluca spavaldo, è di Gatteo Mare, ha una piccola attività e due figli e l’ha colpito il viso di Ida, la quale non vede nulla di male a conoscere delle persone, mentre Riccardo è decisamente perplesso e ribadisce di voler aspettare a raccontare del suo passato; Ida tiene Gianluca e balla con lui.

© Riproduzione Riservata.