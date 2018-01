Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez/ Figlio e nuovi progetti di coppia in arrivo?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, reduci dall'esperienza del Grande Fratello Vip, sognano di mettere su famiglia magari con l'arrivo della cicogna? Il matrimonio può attendere

31 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Ignazio Moser: figlio da Cecilia Rodriguez?

Ignazio Moser, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, a Vanity Fair.it, ha rivelato di aver scoperto una Cecilia Rodriguez ancora più simile al prototipo della donna dei sogni, colei che potrebbe sposare e diventare la mamma dei suoi figli. L'atleta, ben accolto dalla famiglia di Belen, ha investito molto in un rapporto nato in una situazione assai bizarra: "Ero single ormai da tre anni e ho partecipato al programma con la ‘testa’ di un uomo non impegnato. Cecilia mi piace molto. La nostra è una relazione stabile, ma lei è una ragazza molto divertente. Siamo molto complici, giochiamo insieme, non è quel tipo di fidanzata che ti controlla il telefono tutti i giorni". Quasi subito dopo la fine del reality di Canale 5, la coppia di innamorati ha optato per la convivenza senza timore di aver bruciato le tappe: "Abbiamo preso un appartamento a Milano. Dopo più di 70 giorni trascorsi insieme, 24 ore su 24, non si poteva tornare indietro. Però, dopo la fine del programma, è stato strano andare a cena insieme da soli per la prima volta. Di solito è il primo passo che fai quando vuoi conoscere una persona, noi invece ci conoscevamo già tanto senza mai essere usciti per un appuntamento"

IGNAZIO MOSER E IL DESIDERIO DI UN FIGLIO

Ignazio Moser è sempre più convinto della relazione con Cecilia Rodriguez. Non ci sono litigi, stanno insieme 24 ore su 24, convidendo amicizie, interessi, ed i loro caratteri nordici e latini si sono ben assemblati dando vita ad un'unione esplosiva. Il figlio del ciclista Francesco ipotizza che, in un periodo piu' o meno breve, possa mettere su famiglia con la bella argentina: "Spero di proseguire a stare così bene in coppia. Quando hai una relazione così appagante, è normale che fai progetti. Non dico tra un anno, ma in futuro vorrei avere un figlio con lei. In fondo ho sempre desiderato essere padre". Non ha ancora deciso, però, se la tv possa essere solo una felice parentesi nel percorso della sua vita, o, possa diventare qualcosa di più serio, sempre, però, coinvolgendo la propria passione per lo sport: "Mi piacerebbe continuare a far crescere la nostra azienda agricola. Per il resto, non credo che il mondo dello spettacolo faccia per me. Ma mai dire mai. Mi piacerebbe tentare il mondo della tv sportiva, lo sento più vicino alle mie corde. Magari raccontare il ciclismo o un altro sport". Al momento, esclusa la volontà di convolare a giuste nozze nel 2018. Chissà che l'amico Daniele Bossari, prossimo sposo, non spinga la coppia a cambiare idea... nella vita, mai dire mai!!!

