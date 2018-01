Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale 31 gennaio: Beatriz e Matias si abbandonano all'amore

Il Segreto, anticipazioni puntata serale 31 gennaio: Donna Francisca decide di far vivere Cristobal alla villa, Camila cerca di perdonare Hernando mentre Matias

31 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Il Segreto

Nuovo appuntamento serale con Il Segreto, la soap opera spagnola più famosa degli ultimi anni che continua ad appassionare milioni di italiani e che torna in onda oggi, mercoledì 31 gennaio, su canale 5. Nel corso degli anni sono andati via tantissimi protagonisti, ma il personaggio intorno al quale continua a ruotare la trama è Donna Francisca che muove ancora i fili di tutto ciò che accade a Puente Vejo. Dopo la morte del padre di Cristobal, la Montenegro, continua ad avere in pugno Cristobal. Quest’ultimo, visibilmente confuso, potrebbe svelare il segreto che ha con Francisca a chiunque e, per scongiurare ogni pericolo, la Montenegro decide di farlo restare alla villa. Raimundo non riesce a comprendere l’atteggiamento della sua amata mentre Severo, dopo aver scoperto la decisione della Montenegro, la attacca furiosamente dicendole che vuole riavere tutto ciò che gli appartiene. Come se non bastasse, Francisca ha in pugno anche Mauricio che non riesce a ribellarsi alla sua signora, nonostante l’insistenza di Fe, accettando di sposarsi.

IL SEGRETO: CAMILA PERDONA HERNANDO?

Pene d’amore, invece, per Hernando e Camila, Beatriz e Matias. Prima di lasciare Puente Vejo, Lucia comunica che Belen si trova a Madrid colpendo Camila. La partenza di Lucia fa tirare un sospiro di sollievo a Hernando che ora si sente libero di poter ricominciare accanto a Camila la quale cerca in tutti i modi di perdonare Hernando, anche se difficile. Camila, inoltre, è sempre più preoccupata per Belen e Nicolas le promette alcuni suoi amici a Cuba per verificare che la bambina stia bene. Beatriz e Matias s’incontrano casualmente nel loro prato delle more: i due ragazzi si convincono che sia un segnale e che il loro destino sia stare insieme nonostante il figlio di Emilia e Alfonso sia ormai un uomo sposato. Beatriz e Matias, così, ancora profondamente innamorati l’uno dell’altra, si abbandonano all’amore, ma subito dopo sono colti da un profondo senso di colpa nei confronti di Marcela.

© Riproduzione Riservata.