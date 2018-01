Isola dei Famosi 2018/ Francesca Cipriani finge? La madre contro Malgioglio: "Pronta a querelarlo!"

31 gennaio 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi 2018

Quella dell'Isola dei Famosi 2018 è, per ora, un'edizione ricchissima di scontri. I naufraghi sono stati più volte coinvolti in liti e battibecchi ma non sono mancate scene esilaranti e divertenti. Una delle grandi protagoniste di queste è sicuramente stata e continua ad essere Francesca Cipriani, la cui scena dall'elicottero nel corso della prima diretta è già diventata simbolo di questa edizione. Tante però le discussioni e i sospetti sorti dall'attacco di panico avuto dalla Cipriani oltre che dallo svenimento avuto per un calo di zuccheri in settimana. Tra le accuse più forti c'è stata quella di Cristiano Malgioglio, che l'ha accusata di essere "un'attrice" sull'Isola e di fingere malori inesistenti, copiando anche cose fatte da lui in precedenza. parole che non state affatto gradite dalla madre di Francesca Cipriani, la signora Rita De Michele, che ha deciso di diffidare il noto paroliere.

FRANCESCA CIPRIANI SOFFRE D'ANSIA A CAUSA DI UN INTERVENTO

"Credo che lui lo faccia per mettersi in mostra. Mia figlia non ha mai parlato con lui in questo ultimo periodo. - dichiara la signora De Michele nel corso di un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, dove svela - È uso e costume di Malgioglio mettersi in evidenza, ma stavolta dovrà fare i conti con la legge. Il mio avvocato Giampaolo Cicconi ha mandato una diffida contro Malgioglio, con la quale lo invitiamo a fare una rettifica. Altrimenti seguirà una querela e il cantante dovrà rispondere per i danni". La decisione è stata presa dalla madre della Cipriani e la vicenda assume quindi toni legali. D'altronde la madre di Francesca Cipriani conferma che quelli della figlia siano attacchi di panico reali: "Ho diversi certificati medici che attestano l'ansia di mia figlia. - racconta la signora De Michele, che spiega - Lei è una persona molto buona, sensibile, che, però, dopo l'intervento ai glutei del 2014 ha cominciato a soffrire di ansia".

