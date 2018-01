JARHEAD 2: FIELD OF FIRE/ Su Rete 4 il film con Cole Hauser (oggi, 31 gennaio 2018)

Jarhead 2: Field of Fire, il film in onda su Rete 4 oggi, mercolecì 31 gennaio 2018. Nel cast: Cole Hauser e Ronny Jhutti, alla regia Don Michael Paul. La trama del film nel dettaglio.

31 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST COLE HAUSER

Il film Jarhead 2: Field of Fire va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 31 gennaio 2018, alle ore 23.35. Una pellicola drammatica che è stata prodotta nel 2014 grazie all’interessamento delle case di produzione Bufo e Universal Pictures. Il produttore esecutivo Jeffery Beach individuò nel bravo Don Michael Paul il professionista giusto per dirigere la pellicola che è ascrivibile al genere dei film di guerra contemporanei. Interessante il cast di attori, tra di essi si evidenziano Cole Hauser e Ronny Jhutti che rispettivamente interpretano il ruolo di Fox e Khalid. Il film che gode delle belle musiche composte da Frederik Wiedmann è ascrivibile alle prime televisive non essendo stato mai programmato all’interno dei palinsesti televisivi italiani. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JARHEAD 2: FIELD OF FIRE, LA TRAMA DEL FILM

La trama interessa un’unità dei marines americani comandata di rifornire un avamposto a stelle e strisce ai margini di una regione di guerra con forte presenza talebana. L’unità composta solamente da personale super addestrato, viene affidata al caporale ultra decorato Chris Merriman. L’unità è composta oltre al caporale da altri quattro soldati, ad essi si unisce un soldato iracheno che manifesta la volontà di aiutarli, partecipando al contempo a una battaglia che lui vede come una guerra di liberazione dagli invasori talebani che tanto male stanno facendo alla sua nazione. La spedizione del team si incrocia con quella di due Navy Seal, quest’ultimi hanno il compito di scortare una personalità di altissimo spessore afgana, di sesso femminile. Le storie delle due missioni si incrociano, e mentre la missione di rifornimento va avanti con alterne fortune, quella della scorta viene interrotta allorquando la donna viene rapita da un gruppo di insorti talebani. Al caporale Merriman non resta che contravvenire agli ordini e mettere a disposizione la bravura dei suoi uomini, per aiutare i berretti verdi a liberare la donna. Per fortuna dell’esercito americano i cinque riusciranno nella loro difficile impresa, e nonostante pericolosi scontri a fuoco con i terroristi porteranno a compimento entrambi le missioni, riuscendo ad ottenere una volta tornati in patria prestigiosi riconoscimenti.

