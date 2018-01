LA RAPINA PERFETTA/ Su Rai 4 il film con Jason Statham (oggi, 31 gennaio 2018)

La rapina perfetta, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 31 gennaio 2018. Nel cast: Jason Statham e Saffron Burrows, alla regia Roger Donaldson. La trama del film nel dettaglio.

31 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JASON STATHAM E SAFFRON BURROWS

Il film La rapina perfetta va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 31 gennaio 2018, alle ore 21.10. La pellicola diretta da Roger Donaldson è stata prodotta dalla Mosaic Media Group unitamente alla Relativity Media e distribuita nel bel Paese, solamente nel mercato casalingo dalla 01 Distribution. Il film che gode delle musiche di J. Peter Robinson vede un interessante cast di attori, tra di essi si evidenziano Jason Statham e Saffron Burrows che rispettivamente interpretano il ruolo di Terry e Martine, buona anche la performance di Stephen Campbell Moore a cui è stato affidato il ruolo di Kevin. Il film, vista la data di produzione, è stato già programmato diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA RAPINA PERFETTA, LA TRAMA DEL FILM

La trama si impernia sulla vita di Terry, un ladruncolo di basso rango. L’uomo sempre alle prese con problemi economici viene contattato un giorno da una sua vecchia fiamma, Martine, che è intenzionata ad organizzare una rapina nella banca di Baker Street, una delle vie più conosciute di Londra. Terry non sta nella pelle, la riuscita della rapina sarebbe il coronamento dei suoi sogni, potrebbe infatti saldare i debiti accumulati e fare la bella vita con sua moglie e le figlie. Il piano è alquanto semplice, scavare un tunnel che da una casa vicina porti fin dentro la banca, forzando tutte le cassette di sicurezza presenti all’interno del caveau. In verità la rapina non serve a impossessarsi del denaro, ma a recuperare delle fotografie scottanti di un membro della casa reale. Le foto sono in una cassetta di sicurezza di proprietà di un tale conosciuto come Michael X. Con gli scatti e soprattutto con la minaccia che questi siano dati alla stampa, Michel X ricatta le istituzioni inglesi godendo di fatto di una completa impunità. La rapina è un escamotage dei servizi segreti di sua maestà britannica per recuperare il materiale scottante, ed evitare lo scandalo che potrebbe mettere a repentaglio la corona inglese. Per organizzare la rapina i servizi segreti hanno individuato Martine, la donna era stata fermata con un carico di droga, ma gli era stata offerta l’impunità qualora fosse riuscita a recuperare e consegnare le preziose foto. Il colpo era stato organizzato con l'aiuto dei servizi segreti britannici e grazie alla connivenza delle forze dell’ordine va in porto, la banda si rende conto però di essere stata sfruttata dalle istituzione. Come se non bastasse deve mettere fine a un gravoso compito, nelle cassette di sicurezza vi era infatti anche l’agenda segreta del re del porno londinese, Lew Vogel, il criminale non esita ad uccidere un membro della banda pur di ritornare in possesso del suo libro mastro, sul quale sono annotate tutte le mazzette pagate alla polizia. Terry salverà però il resto della banda negoziando con le istituzione la loro impunità, grazie alle sue dritte poliziotti si possono accontentare di arrestare Lew, Martine invece allo stesso tempo rassicura la moglie del suo ex fidanzato, assicurandogli che la fiamma della passione tra di loro si è ormai spenta da un pezzo. Il resto della banda può godersi cosi i soldi guadagnati, a rimetterci infatti saranno solamente i correntisti dell’istituto di credito dove si è svolta la colossale rapina.

