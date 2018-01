LA SIGNORA PRENDE IL VOLO/ Su Rete 4 il film con Lana Turner (oggi, 31 gennaio 2018)

La signora prende il volo, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 31 gennaio 2018. Nel cast: Jeff Chandler, Lana Turner e Andra Martin, alla regia Jack Arnold.

31 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST LANA TURNER

Il film La signora prende il volo va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 31 gennaio 2018, alle ore 16.45. Il film è stato realizzato nel 1958 negli Stati Uniti, per la regia di Jack Arnold. Il ruolo dei protagonisti è stato affiato a Jeff Chandler, Lana Turner, Andra Martin e Richard Denning. Il titolo del lungometraggio, in lingua originale, è "Lady Takes a Flyer". La sceneggiatura è dell'attore e produttore americano Danny Arnold.

LA SIGNORA PRENDE IL VOLO, LA TRAMA DEL FILM

La storia è ambientata negli Stati Uniti durante gli anni cinquanta. Due amici, Maggie Colby (Lana Turner) e Mike Dandridge (Jeff Chandler) entrambi piloti, decidono di lavorare in proprio e danno vita ad una compagnia aerea privata. Ben presto, Mike si innamora di Maggie, la invita a cena e le confessa il suo amore, anche Maggie prova un forte sentimento per lui, quindi decidono di sposarsi e vanno ad abitare in una bella casa. Un bel giorno la donna scopre che sta per diventare mamma e lo comunica a Mike, che accoglie con gioia la notizia. Per tutto il tempo della gravidanza Maggie sospende il suo lavoro di pilota,, dopo la nascita della bambina la donna desidera ritornare a pitolare gli aerei ma viene a sapere dal marito che il suo posto adesso è occupato da Nikki Taylor (Andra Martin), una giovane e brava pilota. Nikki non è soltanto esperta di voli ma è anche una ragazza bella e attraente e Maggie, dopo averla incontrata la prima volta, si rende subito conto di essere gelosa e di temere che il marito possa essere ammaliato dalla bellezza di Nikki. I due coniugi quindi cominciano a litigare, le discussioni sono sempre più frequenti a causa delle continue scenate di gelosia di lei. Maggie vuole assolutamente ritornare al suo lavoro, Mike non è per niente d'accordo, ritiene che la moglie abbia bisogno di stare ancora a riposo. Maggie agisce di testa sua e una mattina, nonostante sapesse che Mike non avrebbe approvato, sale su un aereo e ricomincia il suo lavoro di pilota. Durante il volo accade un terribile incidente e l'aereo cade, Mike è sconvolto, ha paura che la moglie possa essere morta. Si precipita sul luogo del disastro e soccorre Maggie, che per fortuna è ancora viva, la donna si salva e si ristabilisce presto. In seguito all'incidente, Mike e Magge si riavvicinano, il loro amore non è mai finito e promettono di stare insieme per sempre.

