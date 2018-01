LA VITA IN DIRETTA/ Ospiti e anticipazioni 31 gennaio: Stefano Mannucci parla di Sanremo 2018

Oggi, mercoledì 31 gennaio 2018, alle15.10 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di La vita in diretta, condotta da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

31 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, mercoledì 30 gennaio, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. La prima rete Rai è ormai immersa nel clima sanremese e anche a La vita in diretta si parlerà del Festival di Sanremo che inizierà martedì 6 febbraio. Oltre ai collegamenti con Barbara Di Palma dal Teatro Ariston e alla rassegna stampa di Rocco Tanica, oggi in studio ci sarà anche Stefano Mannucci: “Oggi alle 17.45 sarò alla @vitaindiretta su #Raiuno per parlare di #Sanremo2018”, ha annunciato su Twitter il giornalista. Mannucci, presentatore della leggendaria trasmissione “Rai Stereonotte”, attualmente è su Radiofreccia, emittente della famiglia di RTL 102.5, tra i conduttori di Rock Morning come Doctor Mann, e scrive su “Il Fatto Quotidiano”.

IL RICORDO DI AZEGLIO VICINI

Nel corso della puntata non mancherà il ricordo di Azeglio Vicini, ex ct della Nazionale a Italia ’90, scomparso a 84 anni. Ai Mondiali, l’Italia venne eliminata ai rigori dall’Argentina di Diego Maradona dopo aver vinto ogni partita fino a quel momento. L’Argentina segnò tutti e cinque i calci di rigore, per l’Italia sbagliarono Roberto Donadoni e Aldo Serena: “Avremmo meritato di vincerlo, siamo stati sfortunati. Non perdemmo mai sul campo, sei vittorie e un pari, e arrivammo terzi”, ricordò Vicini anni più tardi. “È morto Azeglio #Vicini e con lui finisce un’era. Bearzot, Maldini, Vicini sono stati le architravi del movimento federale, uomini della #Nazionale, uomini di sport. #FIGC @vitaindiretta”, ha scritto su Twitter Sara Tardelli, giornalista della trasmissione di Rai 1 e figlia di Marco Tardelli.

