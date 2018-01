La signora della pelliccetta/ Video, dopo la lite con la commessa dell'outlet di Caserta arriva a Pomeriggio 5

La signora del pellicciotto sbarca a Pomeriggio 5 da Barbara d'Urso: dopo il video della sfuriata con tanto di svenimento diventato virale, eccola approdare in televisione.

31 gennaio 2018 Valentina Gambino

La signora della pelliccetta a Pomeriggio 5

Il suo video è diventato virale dopo pochi giorni e così, da un semplice litigio in un negozio è nata la nuova star di Napoli. Lei è la mitica signora del pellicciotto, all'anagrafe Rosanna Magliulo, 38enne di Capodrise. Dopo avere acquistato un abito in un negozio della catena di abbigliamento Silvian Heach, ha portato alla commessa le "prove" del disastro che il vestito, aveva riportato sulla sua pelliccetta bianca, sporcata irrimediabilmente dal vestito che - senza un motivo preciso - avrebbe perso colore. Nel frattempo, dopo la diffusione del video, la ruspante signorotta ha confidato di essersi rivolta ad un avvocato per identificare colui che ha reso pubblico il video condividendolo sui social. La Guardia di Finanza intanto, ha prontamente "sequestrato" l'abito per i dovuti accertamenti del caso. Rosanna dalla provincia di Caserta, adesso è infuriata non solo con la catena di negozi, ma anche con colui che ha avuto il potere di farla diventare lo zimbello del web.

"A gennaio – ha raccontato la donna all'edizione casertana del quotidiano Il Mattino – ho usato quel vestito a un matrimonio a Rimini e, dopo poche ore, ho notato che il capo si era scucito e aveva scolorito la pelliccetta bianca che indossavo per ripararmi dal freddo. Appena rientrata a Caserta, sono ritornata al negozio e ho chiesto di poter parlare con un responsabile. Le commesse, però, non solo non me ne hanno dato la possibilità, ma hanno chiamato gli uomini della sicurezza. A quel punto, mi sono alterata, perché ho visto calpestato un mio diritto". Da parte di Silvian Heach, brand notissimo in Italia e non solo, è arrivata la totale disponibilità a supportare la cliente delusa e arrabbiata. Anche se, sui social network, il brand non ha fatto mancare il sarcasmo sulla donna di Capodrise, realizzando a tempo record un video in cui si suggerisce di prendere vitamina C contro i malori all’interno dei loro negozi. Nel frattempo, così come annunciato da Barbara d’Urso, la signora della pelliccetta sarà ospite di Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, a partire dalle 17.10 circa, in onda come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. A seguire, il video della sfuriata con tanto di svenimento e intervista di FanPage.

