Laura Pausini super ospite a Sanremo 2018/ Duetto con Claudio Baglioni e il nuovo singolo "Non è detto"

31 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Laura Pausini è la super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2018 che, condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, andrà in onda dal 6 al 10 febbraio. Ad annunciare il ritorno in tv di Laura Pausini dopo quasi due anni di assenza era stato lo stesso Claudio Baglioni durante la conferenza stampa. Oggi, però, la Rai ha annunciato ufficialmente la presenza della grande artista romagnolo con un comunicato ufficiale. Nata sul palco del Teatro Ariston dove, a soli 19 anni, vinse il Festival di Sanremo nella sezione Novità con il brano La solitudine, Laura Pausini è sempre stata molto legata a Sanremo che le ha cambiato per sempre la vita. Dopo aver venduto oltre 70 milioni di album nel mondo, famosissima ovunque, Laura Pausini è dunque pronta a tornare all’Ariston come grande ospite.

L’AMICIZIA CON CLAUDIO BAGLIONI

A volere Laura Pausini al Festival di Sanremo 2018 è stato il direttore artistico Claudio Baglioni che, alla vigilia, aveva dichiarato che il suo sarebbe stato un Festival totalmente dedicato alla musica italiana e, dagli ospiti annunciati, sarà davvero così. Laura Pausini non è solo una delle artiste italiane più famose al mondo, ma è anche una grande amica di Baglioni con cui è pronta a duettare sul palco del Teatro Ariston. Laura, tuttavia, potrebbe cimentarsi anche in un’esibizione corale coinvolgendo così anche Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. A Sanremo 2018, inoltre, la Pausini dovrebbe presentare, per la prima volta live, il suo nuovo singolo “non è detto”, primo estratto del nuovo album “Fatti sentire” che uscirà il prossimo 16 marzo.

IL SUCCESSO DI NON E’ DETTO

“Non è detto”, il nuovo singolo di Laura Pausini, è già un grande successo. Il video ufficiale, caricato ieri su You Tube, in sole 24 ore, ha già raggiunto un milione di visualizzazioni. "Un record personale per la nostra Laura, che non aveva mai avuto finora al debutto di un suo videoclip, un apprezzamento così alto da parte del popolo del web. Un risultato che arriva dopo 25 anni di carriera. Con la partecipazione dell'attore Cristiano Caccamo, girato sulla splendida spiaggia nera di Maratea, in un’atmosfera fatta di colori desaturati, il video contribuisce senza alcun dubbio al successo, di questo brano, destinato a diventare un classico della canzone italiana nel mondo", si legge in una nota ufficiale. Non è detto è n brano tradizionale in cui spicca la grande voce della Pausini che, anno dopo anno, diventa sempre più calda e potente.

