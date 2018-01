Luigi di Maio fidanzato con Claudia Petrella?/ Da Giovanna Melodia alla nuova passione: tutte le indiscrezioni

Luigi di Maio, candidato Premier del Movimento 5 stelle, conteso da più donne? Si fanno i nomi di Giovanna Melodia e Claudia Petrella. Verità o l'ennesima fake news?

31 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Luigi di Maio del Movimento 5 stelle

Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 stelle, avrebbe trovato l'amore dopo l'addio a Silvia Virgulti. Si tratta di Giovanna Melodia, avvocato civilista di 37 anni, eletta al consiglio comunale di Alcamo, in provincia di Trapani, alle elezioni amministrative del 2016 e diventata, il mese successivo, vicepresidente dello stesso consiglio. La bella siciliana, secondo indiscrezioni trapelate dal web, avrebbe conosciuto, l'esponente grillino, l’estate scorsa, all’inizio della campagna elettorale per le regionali, che ha fatto tappa proprio nella cittadina siciliana. Fake news o l'inizio di una vera storia d'amore? Nelle scorse ore, ad Un giorno da Pecora, l'attrice napoletana Claudia Petrella, accostata da Dagospia, come possibile nuova compagna del leader del M5S, ha smentito categoricamente il flirt in corso: "Se sono la nuova fidanzata di Di Maio? Non è vero, è una cosa fantasiosa, anche se lo conosco ed è bellissimo ragazzo. Ma sono single. "Di Maio è un uomo bellissimo, mi piacciono gli uomini mediterranei, ed è giovane ed in gamba“. In realtà, la Petrella è un'amica di vecchia d'amata di Di Maio, ha provato anche a candidarsi alle Parlamentarie per, poi, ritirasi in corsa per evitare ogni tipo di strumentalizzazione da parte delle forze politiche avversarie.

LE 'QUOTE ROSA' NEL MOVIMENTO 5 STELLE

Luigi di Maio, ospite di Di Martedì di Giovanni Floris su La7, è stato oggetto di una pesante satira di Gene Gnocchi che, nella sua tradizionale copertina, ha messo in discussione la scelta dei supercompetenti al Governo: "Quelli che Di Maio chiama supercompetenti è tutta gente che si sta laureando al Cepu. "Ad Agropoli i cinque stelle hanno candidato un'economista pluri-laureata e che parla cinque lingue. L'hanno soffiata a un McDonald". L'economista, in questione, è Alessia D'Alessandro, la consulente di Angela Merkel, tornata, in Italia, per dare un apporto sostanziale al M5S: "Mi sono proposta io seguendo l’appello di Di Maio per trovare profili competenti. Non ho ancora avuto modo di parlare con i vertici" ha dichiarato, oggi, al Corriere della Sera. La futura parlamentare ha le idee piuttosto chiare sugli obiettivi da raggiungere se fosse eletta dal popolo alle prossime elezioni politiche: "Donare un contributo attivo alle politiche dell’Unione Europea. In Parlamento mi batterò per migliorare la situazione socioeconomica dei giovani iniziando dalla scuola". Altro che Grillo, Di Battista, Casaleggio e Di Maio, il futuro del Movimento è rosa?!

