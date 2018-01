MALDAMORE/ Su Rai 2 il film con Ambra Angioini e Luca Zingaretti (oggi, 31 gennaio 2018)

Maldamore, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 31 gennaio 2018. Nel cast: Ambra Angioini, Luca Zingaretti e Alessio Bono, alla regia Angelo Longoni. Il dettaglio della trama.

31 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film su Rai 2

NEL CAST AMBRA ANGIOLINI

Il film Maldamore va in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 31 gennaio 2018, alle ore 21.20. Il film, prodotto nel 2014 dalla Italian Dreams Factory unitamente a Rai Cinema, gode della collaborazione di Maria Grazia Cucinotta che ricopre l'importante ruolo di produttore esecutivo. La pellicola vede la regia del bravo Angelo Longoni, il professionista, aveva ai suoi "ordini" attori di livello per quello che era un cast di spessore, tra gli interpreti spiccano infatti Ambra Angioini, Luca Zingaretti e Alessio Bono. La storia si aggira sulla classica trama all’italiana, dove la produzione cerca di tratteggiare la società civile pur con una dose di ironia. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MALDAMORE, LA TRAMA DEL FILM

Il film si basa quasi per intero sulla vita di due coppie imparentate tra di esse. Paolo (Alessio Boni) sposato con Sandra, e la sorella dell’uomo che ha una relazione con Marco (Zingaretti). Le due coppie sembrano andare d’amore e d’accordo anche se all’interno di quella formata da Paolo e Sandra molte sono le tensioni, causate soprattutto dal fatto che i due vogliono un figlio ma hanno grosse difficoltà a concepirlo. Gli intrecci amorosi come quasi in tutte le coppie italiane si sprecano, con i due uomini che tradiscono in maniera ripetuta e continuata le loro donne. Le motivazioni che stanno alla base dell’adulterio sono variegate e se Paolo le giustifica con la sua voglia di paternità, Marco è invece attratto in toto dal genere femminile. Tutto sembra precipitare una sera quando i due maschi si confidano le rispettive scappatelle, il loro discorso a volte da caserma sono però ascoltati di nascosto dalle compagne, e di fatto mettono a rischio entrambi i rapporti. Solamente l’amore delle donne unita alla simpatia dei maschi riuscirà dopo tanto tempo a far traslare le relazioni su un piano continuativo, con il tradimento che come spesso avviene all’interno delle coppie agisce da catalizzatore, per un unione che in alcuni casi può naufragare completamente.

© Riproduzione Riservata.