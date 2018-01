MARA VENIER/ "All'Isola dei Famosi si sono create due coppie tra i naufraghi!" (90 Special)

Mara Venier protagonista questa sera a 90 Special. Per la popolare conduttrice e ora opinionista dell’Isola dei Famosi l’occasione per ripercorrere i meravigliosi anni 90.

31 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Mara Venier a 90 Special

Mara Venier attualmente opinionista de L’Isola dei Famosi è ospite a 90 Special, lo show condotto da Nicola Savino per celebrare gli anni Novanta. La popolare conduttrice in questi giorni è stata al centro dell’attenzione pubblica per l’intervista che ha rilasciato lo scorso sabato ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo. Qui infatti Mara Venier ha prima rivelato il mistero della gonna da lei indossata nella prima puntata de L’isola dei famosi: “Le paillettes della gonna, un po’ con il caldo, un po’ con il sudore, sono saltate dritte e dure conficcandosi nel lato B. Mi faceva male, non potevo dire mi fa male il sederino. Ho resistito però l’ultima ora è stata un supplizio, Insomma sono tornata a casa e ho fatto tre giorni di pasta Fissan, quella per i bambini”. Poi ha rivelato una news che probabilmente Alessia Marcuzzi e gli autori del programma avrebbero voluto rivelare nella diretta del programma e cioè che si erano formate due coppie tra i naufraghi presenti in Honduras.

MARA VENIER E LE SUE GAFFE

Nello specifico Mara Venier aveva svelato a sorpresa: “Mi pare che siano nati due amori, Francesco Monte con Paola Di Benedetto e Filippo Nardi con Bianca Atzei. Scusate, forse non lo potevo dire?. Di sicuro per la prima coppia c’erano stati dei rumors, mentre tra Filippo Nardi e Bianca Atzei al momento ancora non si era detto ancora niente, ecco perché sia Silvia Toffanin che Stefano De Martino, intervenuto a sorpresa nel programma, non avevano replicato nulla. Mara Venier tuttavia non è nuova a gaffe di questo genere, ma è amata e apprezzata proprio per la sua spontaneità e a volte stravaganza. Era infatti il 2015 quando sempre come opinionista a L’isola dei Famosi aveva rivelato ai naufraghi l’esistenza di Playa Desnuda. Forse questi episodi, come ammesso dalla stessa Venier, le hanno impedito quest’anno di partecipare alle riunioni prima della diretta: “Fanno le riunioni ma non mi dicono niente, se la vedono tra di loro e io arrivo con la mia gonna di paillettes. Quello che vedo commento, a volte anche sbagliando”.

