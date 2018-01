MARCO MASINI/ Per il Festival di Sanremo ho scelto di duettare con Red Canzian, ecco perché... (90 Special)

Marco Masini nello show di Nicola Savino, 90 Special. Presto protagonista nella quarta serata del Festival di Sanremo in duetto con Red Canzian, bassista dei Pooh.

31 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Marco Masini a 90 Special

È certa la notizia che Marco Masini parteciperà al Festival di Sanremo nella serata dedicata ai duetti. Come da tradizione della kermesse canora anche Claudio Baglioni ha voluto rispettare la tradizione dedicando la serata del venerdì sera e quindi la quarta serata del Festival a questo speciale momento in cui oltre ai big in gara saliranno sul palco anche altri grandi artisti per accompagnarli nell’esecuzione del loro brano. È proprio ciò che accade a Marco Masini che duetterà con lo storico bassista dei Pooh, Red Canzian, peraltro suo grande amico nel brano Ognuno Ha Il Suo Racconto. Un rapporto di amicizia molto stretto e solido che lo stesso Red Canzian ha voluto raccontare su Facebook, motivando la sua scelta: “L’idea di Claudio di fare i “duetti” mi è piaciuta da subito… già, ma con chi? Io ho tanti amici, ma il brano che porto a Sanremo non è per tutti…Per cui mi sono messo, insieme a tutto lo staff che lavora con me, a cercare di capire chi potesse essere il mio partner del venerdì, e dopo aver valutato non poche proposte che erano arrivate, la scelta, decisa e convinta, è caduta su Marco… e, con grande gioia da parte mia, la sua risposta, ha avuto la stessa velocità di reazione… è stato un “sì” di cuore, prima ancora di sentire il brano, un “sì” dettato da fiducia e amicizia”.

MARCO MASINI, “CLAUDIO BAGLIONI GRANDE UOMO E GRANDE ARTISTA”

Ha poi continuato spiegando come è nata l’amicizia con Marco Masini e soprattutto come i due hanno saputo coltivare questo profondo legame negli anni: “Marco ed io ci conosciamo da quando, nel 1987, venne nel mio studio, a Milano, per registrare, come tastierista collaboratore del grande Giancarlo Bigazzi, il brano “Si può dare di più”. Poi, nel ’90, lui vincitore a Sanremo tra le nuove proposte con “Disperato” e noi con “Uomini soli”, ci ha fatto avvicinare ancora di più, e meglio… poi i tanti concerti suoi e miei ai quali, reciprocamente, abbiamo assistito, e poi la passione per la musica dei Toto e, fino a quando non sono diventato vegano, anche la grande passione per la pesca… Quante volte è venuto a casa mia a Treviso, o ci siamo trovati in qualche torrente di montagna, per andare a pescare. Il nostro è un duetto di cuore, non studiato al tavolino, e vissuto con gioia… quella che stiamo condividendo anche ora, nella fase di preparazione”. La decisione di Marco Masini di accettare l’invito del collega e amico scaturisce anche e sicuramente dalla presenza di Claudio Baglioni come conduttore e direttore artistico del Festival. In una recente intervista infatti Marco Masini ha elogiato Baglioni definendolo un grande uomo e un grande artista: “Baglioni è un grande artista. Mi ricorderò sempre di quando sono andato a Eboli per il tour “Tu come stai”. Claudio è rimasto nel mio cuore come Battisti e Dalla. Alcuni artisti sono prima di tutto grandi uomini. Un grande uomo è in grado di fare grandi scelte sulle canzoni del Festival di Sanremo. Così come lo è stato Carlo Conti”.

