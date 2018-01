Mara Venier/ Daniele Bossari? Avrei potuto innamorarmi perdutamente di lui (Isola Dei Famosi 2018)

Mara Venier, opinionista dell'Isola dei Famosi 2018, pronta a sbarcare in Honduras come guest star? Tesse le lodi di Daniele Bossari con cui c'è un feeling molto speciale

31 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Mara Venier e Daniele Bossari all'Isola dei Famosi 2018

Mara Venier, autentica mattatrice de L'Isola dei Famosi 2018, accanto all'altro opinionista Daniele Bossari e alla padrona di casa Alessia Marcuzzi, al settimanale Chi, in edicola, questa settimana, ha svelato di essere talmente affascinata dalla natura selvaggia e misteriosa dell'adventure game di Canale 5 da star valutando l'ipotesi di partire per l'Honduras per raggiungere il 'bello della zia', Stefano De Martino. La popolare conduttrice è abituata a questo tipo di paesaggi incontaminati perché trascorre gran parte dell'anno a Santo Domingo in compagnia del marito, Nicola Carraro: "È che L’Isola dei famosi, alla fine, è il reality del mio cuore e io non so dire di no, è il reality dei reality. Poi ci sono vari motivi per cui sono felice di esserci: primo fra tutti, Alessia Marcuzzi: fra noi c’è un rapporto di stima e c’è amicizia vera, io le voglio bene, ormai la conosco da molti anni e so che persona speciale sia, che persona diversa, ben al di là di certe dinamiche sia. Alessia più la scopro, più mi piace". Che il clima in studio, da villaggio vacanze, sia assai goliardico, lo si nota immediatamente. Mediaset puo' puntare molto su questo inedito 'trio delle meraviglie'?

IL LEGAME SPECIALE CON DANIELE BOSSARI

Mara Venier ha parlato a lungo dell'altro opinionista dell'Isola dei Famosi, Daniele Bossari, con cui si è creato un feeling assai speciale che, tra una battuta e l'altra, traspare anche agli occhi dei telespettatori: "Ho avuto un incontro molto particolare con Daniele: l’ho visto alla conferenza stampa, poi alla sera c’è stata una cena organizzata dalla produzione con Alessia e tutti quanti. Ho capito che c’è qualcosa che ci unisce, qualcosa di karmico, è come se io l’avessi sempre conosciuto, l’ho “riconosciuto”. Ed èa nato subito un legame speciale, per lui sento affetto, protezione, è un ragazzo particolare, mi spiace che in studio siamo lontani. Con Daniele c’è una comunicazione che va oltre, una comunione di anime. Entrambi abbiamo attraversato la vita vivendo di grandi emozioni, nel bene e nel male, siamo due Bilance, non so spiegare che cosa mi unisca a lui, sono sensazioni che provo quando siamo insieme". L'amatissima conduttrice si lancia anche in una dichiarazione assai audace nei confronti del vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip: "Di lui avrei potuto innamorarmi perdutamente, oggi sono troppo grande e sistemata, ma c’è un feeling molto speciale"

