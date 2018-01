Matilde Brandi oggi/ Dal teatro con Pingitore all'udienza da Papa Francesco

Matilde Brandi, spesso ospite di Mezzogiorno in famiglia su Rai2, si dedica al teatro con Pier Francesco Pingitore e al ruolo di mamma delle sue due figliolette

31 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Matilde Brandi oggi

Matilde Brandi, classe 1969, è una delle showgirl più complete del panorama italiano. Nel corso della sua carriera, la soubrette romana ha alternato, con successo, la carriera di conduttrice a quella di ballerina. Oggi, è a teatro, in tutta Italia, con Gran follia!, per la regia di Pier Francesco Pingitore. E', spesso, ospite di Mezzogiorno in famiglia, il programma del weekend, diretto da Michele Guardì, condotto da Adriana Volpe e Massimiliano Ossini. Ricopre il ruolo di capitana di un paese in gara alla conquista dello scuolabus. Nel 2015, in qualità di concorrente, ha preso parte alla seconda edizione di Si può fare!, il talent show di Carlo Conti in cui i vip si mettevano alla prova con numeri ed acrobazie davvero sensazionali. La Brandi è anche una moglie e mamma felice: dopo una lunga relazione con l'attore Paolo Calissano, è attualmente legata al commercialista Marco Costantini dal quale nel 2006 ha avuto le gemelle Sofia ed Aurora. Ha diverse amiche nel mondo dello spettacolo tra cui Tosca D'Aquino con cui trascorre, spesso, le vacanze estive. Corpo statuario, alla soglia dei 50 anni, la Brandi è attivissima sui social. E' di pochi minuti fa, la pubblicazione di un post in cui, ha annunciato ai fan, di essere arrivata a Piazza San Pietro, per la tradizionale udienza del mercoledì del Papa: "E stamattina pure dal Papa grande FRANCESCO"

LA POLEMICA CON MARIA DE FILIPPI

Matilde Brandi, negli scorsi mesi, si è candidata a tutti gli effetti, ad essere uno dei prossimi giurati del serale di Amici. Avendo tutte le carte in regola per giudicare i talenti del ballo e canto approdati nella scuola di Maria De Filippi. Ecco il suo sfogo a Vero: "Per carità, ogni tanto qualche reality lo guardo anch'io, ma poi questo tipo di trasmissioni lascia il tempo che trova". Esclusa, al momento, quindi, la possibilità, di vederla all'interno della casa del Grande Fratello Vip. E sul programma, dedicato, alle nuove stelle del canto e del ballo: "Amici? Mi piacerebbe. Anche se Maria De Filippi, finora, non mi ha mai chiamata. Evidentemente non ritiene che io possa essere in grado di fare il giudice nel suo talent. Alla fine, hanno chiamato praticamente tutti tranne me ad Amici. In questi anni ho visto gente che sarebbe stato meglio non invitare al programma. Almeno io so bene che cos'è la danza". La Brandi, infatti, è diplomata nel 1990 al balletto di Roma. Nel corso della sua sfolgorante carriera, la showgirl ha ballato in programmi di successo della nostra televisione: da Fantastico a Domenica In passando per Buona domenica, Bellezza al bagno e Re Per una notte.

