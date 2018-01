Nadia Toffa conduttrice del Grande Fratello/ Dal malore al ritorno in tv tra Le Iene e il reality di Canale 5?

La versione nip del Grande Fratello Vip 2018 avrà alla conduzione Nadia Toffa? Tra il ritorno de Le Iene e il post malore, sembra che la iena sia la più quotata, solo voci?

31 gennaio 2018 Hedda Hopper

Nadia Toffa

Si torna a parlare di Grande Fratello in versione nip e della possibile conduttrice. In questi giorni ormai non si parla d'altro dando per certo il fatto che Alessia Marcuzzi non ci sarà al timone della trasmissione che dovrebbe andare in onda in primavera raccogliendo il timone dell'Isola dei Famosi. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che alla conduzione potesse esserci Barbara Palombelli ma la diretta interessata ha confermato che non sarà lei a farlo attraverso i social. Detto questo, i fan del programma dovranno trovare un'altra papabile conduttrice e questa volta sembra che l'interesse si sia spostato su Nadia Toffa. La bella e brava iena nei giorni scorsi è stata su giornali e riviste per via del suo malore e il rischio che la sua vita potesse essere appesa ad un filo, per fortuna così non è stato e la giornalista e conduttrice è già tornata in tv per un'intervista a cuore aperto a Verissimo. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin ha annunciato che a metà febbraio sarà dietro il bancone de le Iene ma bocche cucite sulla possibilità che sia proprio lei la conduttrice del Grande Fratello.

LO SCOOP DI CHI

A lanciare lo scoop è il settimanale Chi. Proprio sulle pagine del settimanale sembra che il lungo elenco di papaibili conduttrici per lo show Endemol potrebbe allungarsi proprio con Nadia Toffa. La giornalista ha ormai recuperato in pieno dopo quello che è successo a fine 2017 e dopo il malore sembra pronta a tuffarsi a capofitto nel lavoro. La sua voglia si ferma davvero solo ai servizi e alla conduzione della diretta de Le Iene o per lei è arrivato il momento di fare i conti con il grande pubblico di Canale 5 e del prime time offerto da un reality che raccoglie davanti alla tv milioni di italiani ogni settimana? Adesso rimane da capire cosa ne pensa davvero la Toffa di questa possibilità. Al momento tutto tace sui social e lei non si è ancora pronunciata, il silenzio è una conferma?

